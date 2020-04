In Pokémon GO gibt es Anpassungen an dem aktuellen Aprilscherz-Event. Dadurch bekommt ihr eine bessere Chance auf das neue Shiny Glibunkel.

Was war das Problem? Glibunkel kam durch das aktuelle Aprilscherz-Event ins Spiel. Das Problem war, dass es recht selten war und man hatte deshalb nur wenige Shiny-Checks.

Darauf hat Niantic reagiert und das Event so angepasst, dass Glibunkel nun deutlich häufiger auftritt.

So wurde das aktuelle Event verändert

Das sind die Anpassungen: Damit ihr bessere Chancen auf das neue Shiny habt, gibt es folgende Änderungen:

Glibunkel erscheint häufiger in der Wildnis und in Eiern

Griffel wird hingegen etwas seltener in der Wildnis

Die Quest „Fange 3 Ditto“, die Glibunkel als Belohnung bringt, wird erhöht

Die Chance auf ein Shiny Glibunkel steht gut

Was bedeutet das für die Spieler? Wer auf der Suche nach Shiny Glibunkel ist, der dürfte sich über diese Anpassungen freuen. Die Rate auf ein Shiny liegt zwar immer noch bei 1 zu 450, doch durch die zahlreichen Glibunkel in der Wildnis, kann man durchaus auf ein Shiny hoffen.

Hier gibt es Kritik von Spielern: Viele Trainer verstehen nicht, weshalb man Griffel weniger spawnen lässt, doch dafür Voltobal und Tarnpignon weiterhin so vermehrt auftauchen.

Immerhin können diese beiden Pokémon nicht Shiny sein und fressen ziemlich viele Bälle. Vor allem, weil sich hinter den beiden Pokémon oftmals ein Ditto versteckt.

So schreibt TaunTaun_22 auf reddit: „Ich denke nicht, dass Griffel einen Spawn-Nerf braucht, im Gegensatz zu Voltobal und Tarnpignon. Ich nehme aber gerne mehr Glibunkel!“

Wie lange geht das Event noch? Das Event geht noch bis zum 7. April um 22:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also noch bis Dienstagabend Zeit, um die vermehrten Glibunkel zu fangen. Danach startet dann das Event rund um Ostern.

Bedenkt, dass derzeit die Gefahr besteht sich und andere mit dem Coronavirus anzustecken. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, so oft es geht zu Hause zu bleiben, Abstand zu anderen zu halten und Menschenansammlungen zu vermeiden. Niantic hat diverse Maßnahmen ergriffen, damit ihr Pokémon GO auch von zu Hause spielen könnt.