Das Frühlings-Event in Pokémon GO bringt einige Eier-Boni mit sich. Außerdem findet ihr neue Blumenkranz-Pokémon in der Wildnis. Wir zeigen euch alles, was ihr zum Event wissen müsst. Ein Bonus ist sogar schon jetzt aktiv, noch vorm eigentlichen Start des Events.

Was ist das für ein Event? Niantic feiert den Frühling auf der Nordhalbkugel mit einer großen Auswahl an verschiedenen Boni im Frühlings-Event 2020. Noch bevor das Event am 9. April startet, ist jetzt schon ein Bonus aktiv.

Bis auf Weiteres schlüpfen Eier nun doppelt so schnell. Niantic empfiehlt, Abenteuer-Sync zu aktivieren. So brütet ihr sogar Zuhause einfach Eier aus.

Was ändert sich beim Frühlings-Event 2020? Alle Infos

Wann geht es los? Das Frühlings-Event startet am Donnerstag, den 9. April, um 08:00 Uhr Ortszeit und ist dann eine Woche lang, bis zum 16. April um 22:00 Uhr Ortszeit aktiv.

Welche Boni gibt es? Frühlingshafte Pokémon erscheinen öfter in der Wildnis. Außerdem kehren Pokémon mit Blumenschmuck zurück. Haspiror mit Blumenkranz und Pikachu mit Blumenhut erscheinen in der Wildnis. Mit Glück findet ihr diese sogar als Shiny.

Zusätzlich erhaltet ihr aus Geschenken von Freunden nur noch 2-KM-Eier während der Event-Zeit.

Die Menge der Schlüpf-Bonbons wird verdoppelt und Glückseier halten eine Stunde lang an.

Dazu erscheinen einige Pokémon häufiger in der Wildnis

Owei (sogar als Shiny möglich)

Chaneira

Voltilamm

Marill

Flemmli

Diese Pokémon erscheinen häufiger aus 2-KM-Eiern:

Pichu und Togepi mit Blumenkranz

Wonneira

Mampfaxo

Rabauz

Klingplim

Riolu

Für die Forscher unter euch gibt es auch gute Nachrichten. Es wird exklusive Feldforschungen geben, die euch mit Alola-Kokowei, Azumarill oder mit viel Glück sogar mit Ohrdoch belohnen.

Hinzu kommen im Style-Shop ein Rucksack und ein Hoodie im mit Togepi-Motiv.

Dass die Eier nun doppelt so schnell schlüpfen ist ein Bonus, der schon ab jetzt, 3. April, aktiv ist und während des Events aktiv bleibt. Man geht davon aus, dass der Bonus auch nach dem Event bestehen bleibt. So erleichtert man Trainer weiter das Spielen von Pokémon GO von Zuhause.