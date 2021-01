Dieser Fehler entstand offenbar in Zusammenhang mit dem Update, das den Schaden von 7 Attacken in Trainerkämpfen verändert. Eigentlich sollte die neue Attacke von Rasaff nur Eishieb sein. Verschiedene Variationen von Meteorologe sollten Vulpix, Vulnona und Quaxo bereitstehen.

In Pokémon GO wurde Rasaff aus den gewerteten Trainerkämpfen geworfen. Trainer fanden zuvor einen unfairen Vorteil, der den Angreifer stärker machte.

