Die vergangene Woche brachte erneut viele gemischte Nachrichten: von Flamern und Trollen, bis zur Einstellung des “Herr der Ringe”-MMOs, auf das sich viele gefreut hatten. Hört es jetzt in unserem MeinMMO-Podcast.

Das sind unsere Themen: In dieser News-Show: Amazon stellt das angekündigte „Herr der Ringe”-MMO ein, angeblich wegen eines Konfliktes mit dem Riesen Tencent. Dafür bringt New World mit einem neuen Update das Open-World-PvP zurück, aber anders als zuvor.

Bei Blizzard ist erneut ein großer Entwickler gegangen, was in der Community hohe Wellen geschlagen hat. Die Firma verliert mit Jeff Kaplan (Overwatch) eine der letzten Ikonen.

Und im Internet wird mal wieder getrollt und beleidigt. Bei Path of Exile gibt sich jemand als ein Spieler mit Behinderung aus und erhebt Vorwürfe gegen die Entwickler. Und bei der Weltmeisterschaft von LoL entpuppt sich einer der Finalisten als harter Flamer, der anderen Krebs wünscht.

Hier sind alle Themen der neuen Podcast-Folge im Überblick:

Neben der normalen Darstellung der News geben wir in dem Podcast auch unseren eigenen Senf dazu und betrachten die Verhältnisse aus der Experten-Perspektive. Vor allem bei Tencent haben sich Leya und Schuhmann in der aktuellen Folge ausgetobt. Und ihr könnt natürlich mit uns in den Kommentaren diskutieren und eure Meinung zu den Themen schreiben.

Dabei sind:

Hier könnt ihr dem Podcast folgen:

Neben dem wöchentlichen Rückblick gibt es auch gelegentlich themenspezifische Podcasts, die größere Events oder Spiele behandeln. So haben wir zum Beispiel ausführlich über Kriminalität in Online-Games gesprochen.

