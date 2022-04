Das ist unser Podcast-Festival: Jeden Tag Live-Podcasts mit berühmten Gästen

Wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich und eifrig am Start seid, wenn unser großes Podcast-Festival startet. Auf welche Themen und welche Gäste freut ihr euch am meisten? Lasst es uns schon jetzt hier in den Kommentaren wissen.

Was ist das Podcast-Festival? Hier handelt es sich um ein großes Event, bei dem 5 Tage lang Podcasts live stattfinden. Ihr habt also die Möglichkeit, nicht nur zuzuhören, sondern auch aktiv mit den Moderatoren und ihren Gästen zu interagieren.

