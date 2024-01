PlayStation verrät in einem Video ganz nebenbei das Release-Datum von Metal Gear Solid Delta und Silent Hill 2

Sony veröffentliche einen Jahresausblick, in dem die besten neuen Spiele für die Playstation 5 vorgestellt werden. Darunter befanden sich auch Metal Gear Solid Delta und Silent Hill 2. Damit wurde indirekt auch das Release-Datum der beiden heiß erwarteten Remakes verkündet.

Bisher wurden die „Metal Gear Solid“-Fans im Dunklen gelassen, wann das Remake des bekannten Konami-Klassikers endlich an den Start gehen würde. Das Gleiche galt für die Spieler, die schon sehnsüchtig auf Silent Hill 2 warten.

Nun hatten die beiden Spiele neben mehreren anderen Titeln einen Auftritt in der Jahresvorschau von Playstation für das Jahr 2024, man kann also davon ausgehen, dass Fans schon dieses Jahr in den Genuss der heißersehnten Remakes kommen werden.

Hier könnt ihr den Jahresausblick von Playstation selbst sehen:

Das sind die beiden Remakes der PS-Hits

Was ist Metal Gear Solid Delta: Snake Eater für ein Spiel? Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ist das Remake eines Konami-Klassikers für die PS2 aus dem Jahr 2004 und stammt von Videospielmacher Hideo Kojima, der für seine komplexen und cinematischen Spiele bekannt ist. .

In dem Spiel spielt ihr den Soldaten Snake, der in Zeiten des Kalten Krieges auf eine Mission in den Dschungel geschickt wird, um den Einsatz einer zerstörerischen Waffe zu verhindern.

Ihr müsst euch in Stealth-Manier an den Gegnern vorbeischleichen und in der feindlichen Umgebung für eurer Überleben sorgen, indem ihr euch etwa um Wunden kümmert oder Fallen aufstellt.

Was ist Silent Hill 2 für ein Spiel? Auch hierbei handelt es sich um das Remake eines Konami-Klassikers. Das Survival- und Horror-Spiel erschien 2001 für die PS2.

In dem Remake schlüpft ihr abermals in die Rolle von James Sunderland, der einen Brief von seiner verstorbenen Frau Mary erhält. Er soll nach Silent Hill gehen. Doch dort angekommen, findet er eine Geisterstadt vor, die voller Monster ist.

In dem Horro-Spiel löst ihr dann das Mysterium rund um Mary und den seltsamen Ort und nehmt euch dabei vor verschiedenen gruseligen Kreaturen in Acht.

Welche PS5-Highlights kommen noch dieses Jahr? Neben den zwei genannten heiß erwarteten Titeln werden außerdem auch folgende Spiele in dem Video gezeigt:

Final Fantasy VII Rebirth

Helldivers 2

Tekken 8

Stellar Blade

Rise of the Ronin

Sucide Squad: Kill the Justice League

Like A Dragon: Infinite Wealth

Prince of Persia: The Lost Crown

Concord

Pacific Drive

Dragon´s Dogma 2

Forever Skies

The Plucky Squire

Foamstars

The Casting of Frank Stone

The Last of Us Part II Remastered

