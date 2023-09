Neues Spiel auf Steam wird perfekt um eure Wut rauszulassen – Schaut euch den Trailer an

Ob ihr euch dem Kampf im Battle-Royal Modus, in Duos, Trios oder Gruppen stellen wollt, ist dabei ganz euch überlassen. Eine Vielfalt an verschiedenen Spielmodi erlaubt es euch so zu spielen, wie ihr es eben bevorzugt und so versprechen die Entwickler, dass für jeden etwas dabei ist.

Dafür versprechen euch die Entwickler, dass ihr in der Umgebung versteckte Waffen findet, indem ihr alles in eurer Umgebung zerstört. Dabei könnt ihr aber auch Fallen oder Gefahren entdecken.

OutRage ist ein Beat’em-Up, auf Steam , für bis zu 32 Spieler von dem Entwicklerstudio Hardball Games. In dem Spiel haut ihr euch gegenseitig ordentlich auf die Nase und könnt im „ Rage-Modus” so richtig hart zuschlagen und einfach eure ganze Wut herauslassen. Wie das dann aussieht, zeigt euch der Trailer.

