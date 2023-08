„Meine Kindheit ist zurück“ – Ein neues PS5-Game knüpft an eins der legendärsten Prügel-Spiele aller Zeiten an

Double Dragon war in den 1990er Jahren eine riesige Marke. Das Genre der Beat Em Ups war auf dem Zenit, und zusammen mit Streets of Rage und Fatal Fury waren die 3 Ikonen der Spiele-Geschichte. Die letzten Jahre kehrt das totgeglaubte Genre zurück und damit jetzt auch Double Dragon.

Was ist Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons? Wie schon das letzte Turtles Game oder auch Streets of Rage 4 ist Double Dragon Gaiden eine kleine Renaissance des Beat-Em-Up-Genres. Klassische Elemente sollen in die moderne Zeit verfrachtet werden.

Ihr prügelt euch alleine oder mit einem Freund im lokalen Couch-Coop durch die Straßen und erledigt allerlei Gegner, die euch im Weg stehen. Das Ziel ist simpel, von links nach rechts laufen und das Ende des Levels erreichen. Dabei trefft ihr am Ende der Level auf Bosse, die ihr mit euren Kombos platt machen müsst.

Meine Kindheit ist zurück

Was bietet das Spiel? Double Dragon Gaiden bietet einiges, um das alte Genre aufleben zu lassen.

13 spielbare Charaktere, von denen 9 freigeschaltet werden müssen

lokaler 2-Spieler-Koop

Dynamische Anpassung des Schwierigkeitsgrades durch Modifikatoren

Roguelite-Elemente

Vor allem letzteres ist eine gute Neuerung. Beat Em Ups sind oft so designt, dass sie öfter durchgespielt werden. Durch Roguelite-Elemente kommen zufällige Upgrades und andere dynamische Faktoren hinzu, die jeden Spieldurchlauf ein wenig anders gestalten.

Was sagen die Fans? Unter dem YouTube-Trailer zum Spiel freuen sich viele User über die Rückkehr der klassischen Prügel-Reihe.

betrayedbysins99: Ich lebe dafür

its_ryu1821: Meine Kindheit ist zurück

medigoomnis: Obwohl ich kein Fan des Top-Heavy-Artstyles für DD bin, sieht alles andere ziemlich cool aus.

I_Remember_Tokyo_Jungle: Es gibt nichts Besseres, als in einem arcadigen Klassiker Leute bei fetziger Musik zu dropkicken

Viele User fühlen sich an ihre Kindheit mit Double Dragon erinnert und freuen sich auf das Spiel. Aber auch für Neulinge kann sich ein Blick in diesen bunten Prügler lohnen. Das Spiel ist letzte Woche erschienen, und Leute mit einem PS-Plus-Abo erhalten bis zum 2.8.2023 sogar eine kleine Vergünstigung.

