Bei OTTO bekommt ihr im Angebot mehrere Bundles der Xbox One X zum neuen Bestpreis. Darunter auch die Xbox One X mit Star Wars Jedi: Fallen Order.

Der Black Friday ist nicht der einzige Tag im Jahr, an dem es sehr gute Angebote für Konsolen geben kann. Den Beweis treten aktuell OTTO und Saturn an. Diese haben die Xbox One X zu einem echten Spitzenpreis im Deal.

Ihr erhaltet die Xbox One X zum aktuellen Bestpreis und da die Xbox Series X zunächst keine exklusiven Titel erhält, scheint jetzt ein richtig guter Zeitpunkt um sich die Konsole noch zu kaufen. Denn alle Xbox Series X Spiele könnt ihr mindestens fürs erste Jahr auch auf der Xbox One X spielen.

Xbox One X Star Wars Bundle im Angebot bei Saturn

Der absolute Bestpreis: Bei Saturn erhaltet ihr die Xbox One X 1 TB im Bundle mit dem sehr guten Star Wars Jedi: Fallen Order in der Deluxe Edition und Need for Speed Heat für nur 289 Euro. Günstiger gab es die Konsole von Microsoft bisher noch nie.



Das macht die Xbox One X aus: Von der Leistung her ist die Xbox One X die stärkste Konsole dieser Generation und bietet dabei je nach Spiel sogar natives 4K-Gaming. Darüber hinaus ist sie ein ausgezeichneter 4K-Blu-ray-Player. Wer außerdem eine Vielzahl an großartigen Spielen will, bekommt diese extrem günstig über den Xbox Game Pass. In dem Abo sind über 100 Spiele enthalten und es kommen stets neue, teils direkt zum Release dazu.



Das Star Wars-Bundle: Star Wars Jedi: Fallen Order ist aktuell wohl das beste Star Wars-Spiel. Vor allem ist es ein reines Singleplayer-Spiel. Darauf haben die Fans lange gewartet. Im Test der GamePro bekommt es eine sehr gute Wertung von 85 Punkten. Diese finden, dass das Spiel zwar das Rad nicht nur erfindet, aber was es macht, das macht es richtig gut.

Xbox One X Bundles bei OTTO zum Spitzenpreis

Ganz besondere Bundles bei OTTO: Neben diesem starken Angebot gibt es bei OTTO noch ein paar weitere Bundles rund um die Xbox One X besonders günstig zu kaufen. So bekommt ihr die Konsole von Microsoft im Bundle mit Forza Horizon 4 inklusive des LEGO-DLC.

Des Weiteren habt ihr die Wahl, ob ihr die Xbox One X entweder mit einem Gaming-Headset oder einem 24 Zoll Monitor von HP im Bundle kauft.. Zieht man die Einzelpreise der Zugaben vom Kaufpreis des Xbox-Bundles ab, ergeben sich daraus ebenfalls Bestpreise für die Konsole.

Xbox Game Pass günstig dazu kaufen: OTTO bietet bei den Bundles außerdem die Möglichkeit, dass ihr zu jeder Xbox One X den Xbox Game Pass Ultimate für drei Monate für nur 9,99 Euro dazu kaufen könnt. Im Ultimate Pass ist zudem noch Xbox Live Gold enthalten.

Weitere Xbox-Angebote bei OTTO

