Ab sofort könnt ihr den Streamingdienst Disney+ vorbestellen. Im Angebot gibt es das 12 Monate-Abo rund um die Serien und Filme von Disney günstiger.

Der nächste große Konkurrent zu Netflix und Prime Video steht in den Startlöchern. Der Streamingdienst Disney+ startet in Deutschland am 24. März und Disney hat nun ein Angebot für alle Vorbesteller veröffentlicht.

So viel kostet Disney+ im Angebot

Disney+ günstiger vorbestellen: Wenn ihr euch bis zum 23. März für ein Jahresabo von Disney Plus entscheidet, bekommt ihr dieses im Angebot für nur 59,99 Euro statt der regulären 69,99 Euro. Damit spart ihr 10 Euro gegenüber dem normalen Preis. Auf den Monat gerechnet, bedeutet das, dass ihr 4,99 Euro pro Monat bezahlt.

Reguläre Abos für Disney Plus: Es gibt zwei Abovarianten bei Disney+. Ihr könnt es monatlich abonnieren oder ein Jahresabo abschließen. Die normalen Kosten liegen hier bei 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro für 12 Monate.

Disney+ bietet grundsätzlich technische Standards wie 4K, HDR und Dolby Atmos. Es gibt hier keine zusätzlichen Kosten wie bei Netflix. Euch erwartet ein Abo für alles.

Welche Inhalte bietet Disney+?

Insgesamt bietet Disney+ natürlich eine Vielzahl an Filmen, Serien und Dokumentationen. Dabei sollen im ersten Jahr rund 600 Produktionen enthalten sein. Darunter 25 neue Original-Serien und 10 Orignal-Filme. Zu sehen gibt es daher zum Beispiel:

The Mandalorian

High School Musical: Das Musical: Die Serie

Susi und Strolch – Live Action Fassung

The World According to Jeff Goldblum

Star Wars bei Disney+

Star Wars Fans werden um Disney+ nur schwer herumkommen, denn bereits jetzt gibt es eine neue und gefeierte Star Wars Serie. Die erste Live-Action-Serie zu Star Wars namens The Mandalorian. Diese dreht sich um einen Kopfgeldjäger und spielt zwischen Episode 6 und 7.

Des Weiteren erwartet euch Staffel 7 zu The Clone Wars, die die Animationsserie abschließt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch schon die bekannten Filme und Serien zu sehen. Neu angekündigt, wurden außerdem diese beiden Serien:

Rogue One Prequel-Serie in 2020

in 2020 Obi-Wan Kenobi in 2021

Marvel bei Disney+

Mit Disney+ bekommt ihr nicht nur Zugriff auf bisherige Marvel-Produktionen wie die Avengers, Iron Man und Captain Marvel, sondern es wird exklusive Inhalte für den Streamindienst geben. Dabei wurden folgende Serien bereits für Disney+ angekündigt.

WandaVision im Frühling 2020

im Frühling 2020 The Falcon & The Winter Soldier im Herbst 2020

im Herbst 2020 Loki im Frühling 2021

im Frühling 2021 Marvel’s What If…? im Sommer 2021, animierte Serie

im Sommer 2021, animierte Serie Hawkeye & Kate Bishop im Herbst 2021

im Herbst 2021 She-Hulk in 2022

in 2022 Ms. Marvel in 2022

in 2022 Moon Knight in 2022

So könnt ihr Disney+ schauen

Disney+ empfangen: Den neuen Streamingdienst Disney+ könnt ihr auf bis zu 10 verschiedenen Geräten nutzen. Gleichzeitig dürft ihr Disney Plus auf bis zu vier Bildschirmen schauen. Der Dienst lässt sich grundsätzlich auf fast jedem aktuellen Gerät streamen. Egal ob am Fernseher, Laptop, PC, Tablet, Handy oder der Konsole.

Folgende Smart-TV-Anbieter werden unterstützt:

Sony

LG

Samsung

Weitere TV-Anbieter sollen in Zukunft allerdings noch folgen.

Disney+ bietet eine Vielzahl an Inhalten, die ihr auf Smart-Geräten schauen könnt.

Die Disney+ App: Disney+ bekommt ihr allen voran über die App für alle Google- und Apple-Geräte. Des Weiteren gibt es eine App für die PS4, Xbox One und Amazon Fire TV-Geräte. Natürlich lässt sich der neue Dienst auch am PC über den Browser schauen.

Falls ihr Filme und Serien unterwegs schauen wollt, könnt ihr diese herunterladen und somit offline schauen.

