Deutscher Twitch-Streamer erklärt, warum er auf einen Haufen Geld verzichtet: „Würde 1 Mio. im Monat machen“

Twitch-Streamer, die Glücksspiel auf ihren Kanälen zeigen und dafür auch Sponsoring-Deals annehmen, stehen schon länger in der Kritik. Denn während sie gut abgesichert sind, verlieren ihre Zuschauer echtes Geld. Ein junger Mann berichtete, wie er durch solche Inhalte selbst in die Sucht geriet:

Dabei sollte auch bedacht werden, dass ohnePixel nicht immer sein eigenes Geld verbrennt. Manche Fans schenken Streamern Cases, damit diese sie live im Stream öffnen. So erhielt der Twitch-Streamer kürzlich Cases für satte 120.000 €, die er in einem Mega-Stream vor einer halben Million Menschen öffnete .

Obwohl bereits das Öffnen von Cases in CS:GO – wie auch Lootboxen allgemein – von Kritikern für eine Art Glücksspiel gehalten wird, scheint dem Streamer die Abgrenzung wichtig zu sein. So öffnet er zwar teure Cases mit dem Risiko, keine wertvollen Skins zu erhalten, warnt seine Zuschauer aber stets, das nicht Zuhause nachzumachen.

Man bezahlt seine Rechnungen mit dem Geld anderer Leute, die in eine Sucht abgestürzt sind. Manche Fälle könnten sogar noch schlimmer enden, da es immer Glücksspielsüchtige gibt, die in einer wirklich schlimmen Lage landen, nicht wahr?

Welche Gründe gibt ohnePixel an? Der Streamer erklärt, dass es ihm nicht nur ums Geld gehe und er einen solchen Sponsor nicht guten Gewissens annehmen könnte. Er mache das auch für sich selbst, damit er nachts gut schlafen könne, so ohnePixel. Lieber verfolgt er einen langfristigen Plan:

Auch Twitch führte ein Verbot ein, nachdem Streamer diese Glücksspiel-Seiten nicht bewerben oder von ihnen gesponsert werden dürfen (via Kotaku ). Unklar ist jedoch, inwiefern diese Regelung durchgesetzt wird. Für den Streamer soll das jedoch nicht der Grund gewesen sein, so ein Angebot auszuschlagen.

Was ist das für ein Deal? Dabei soll es sich um ein Angebot einer Website gehandelt haben, die Glücksspiel mit CS:GO-Skins anbietet. ohnePixel sagt dazu: „Ich würde 1 Mio. im Monat machen, wenn ich einen Glücksspiel-Sponsor annehmen würde, so viel sei gesagt. Und ich mache im Moment keine Million im Monat.“

