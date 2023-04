Steam sperrt Spieler mit CS:GO-Items im Wert von 440.000 €, weil er ein Profil kommentiert hat

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Andere traden schon seit 2015 oder länger. Darunter der Steam-User „GeRy“. Sein Portfolio an CS:GO-Skins wiegt sage und schreibe 443.318,47 Euro ( via csgobackpack.net / Stand: 11. April, 18:00 Uhr). Doch aktuell hat er keinen Zugriff darauf. Steam hat seinen Account gesperrt.

Die unerwarteten Neuigkeiten regten auch den Markt für CS:GO-Skins an. Steam war die erste Gaming-Plattform, die es erlaubte, digitale Güter untereinander zu handeln und der Markt floriert ( via earlygame.com ). Die Aussicht auf viele neue Spieler respektive Käufer mit CS2, kurbelt die Preise an.

Insert

You are going to send email to