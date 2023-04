Counter-Strike 2 ändert die wichtigste Funktion des Kult-Shooters – Macht es leichter, eure Gegner zu treffen

Ein YouTuber hat eine versteckte Änderung in Counter-Strike 2 entdeckt, die euch beim Treffen eurer Gegner hilft.

Um welche Funktion geht es? Jeder Shooter auf dem Markt hat eine Gemeinsamkeit: Die Hitbox ist die wichtigste Funktion des Spiels. Mit der Hitbox steht und fällt alles – nicht nur eure Gegner. Da ist auch Counter-Strike keine Ausnahme.

Eine Trefferzone, die problematisch ist oder nicht wie gewollt funktioniert, beeinträchtigt den Spielspaß enorm. So sorgt es beispielsweise für Frust, wenn eine Hitbox nicht mit dem Charaktermodell übereinstimmt und einen Schuss nicht an der Stelle registriert, an der eingeschlagen ist – wie ein Kopftreffer, der angeblich vorbeiging oder ein Fehlschuss eures Gegners, der als Treffer gewertet wurde.

Wenn ein Shooter eine Hitbox besitzt, die alles richtig macht und die Spieler zufriedenstellt, dann wird sie wiederum nur selten angepasst. Das unterscheidet die Trefferzone von anderen Gameplay-Elementen wie Waffen, Gadgets und Maps, die hin und wieder Balancing-Updates erhalten.

Umso ungewöhnlicher ist es, wenn die Hitbox eines Spiels dann doch mal überarbeitet und verändert wird. Doch darauf müssen sich jetzt CS:GO-Spieler gefasst machen, denn mit CS2 nimmt Valve zum ersten Mal seit 2018 Änderungen an der Trefferzone des Kult-Shooters vor.

Eine Übersicht, mit den wichtigsten Änderungen von CS2, seht ihr im Video:

CS2 verpasst euch einen größeren Kopf

Wie verändert Counter-Strike 2 die Hitbox? Der YouTuber “Ansimist” hat herausgefunden, dass die Hitbox von CS2 im Vergleich zu CS:GO leicht angepasst wurde (via Twitter).

Laut Ansimist sind jetzt alle Hitboxen in einer Kapselform, während Hände und Füße zuvor wirklich in der Form einer Box waren. Obendrein sollen jetzt alle Charaktermodelle eine gleich große Hitbox besitzen. Zu diesem Zweck wurde die Größe der Trefferzone an manchen Bereichen geändert.

Die Kopf-Hitbox soll jetzt bei den verschiedenen Modellen zwischen 3,94 % und 19,73 % größer sein, während der Nacken zwischen 13,52 % und 28,55 % kleiner sei. Auch die Hitbox an den Händen und Knöcheln wurde verringert.

Wie wirkt sich das auf das Spiel aus? Besonders die vergrößerte Hitbox am Kopf kann einen großen Einfluss auf das Spiel nehmen, weil in Spielen wie Counter-Strike vornehmlich auf den Kopf geschossen wird.

Mit Kopftreffern könnt ihr eure Gegner am schnellsten ausschalten und durch die Änderung habt ihr es in CS2 leichter, eure Gegner zu treffen, wenn ihr auf den Kopf zielt.

Aktuell ist CS2 zwar nur für ausgewählte Tester spielbar, doch wenn das begehrte Update im Sommer für alle erscheint, hat es neben der angepassten Hitbox noch weitere Anpassungen im Gepäck.

Einige dieser Änderungen, wie die neuen Rauchgranaten und die überarbeiteten Maps, hat Valve groß angekündigt. Doch manche Anpassungen sind nicht jedem aufgefallen.

MeinMMO-Autor Christos Tsogos zeigt euch deshalb 14 Änderungen in CS2, die ihr sicher noch nicht bemerkt habt.