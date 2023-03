Counter Strike 2 wurde angekündigt. Das Update soll das bekannte CS:GO in einem neuen Glanz erstrahlen lassen und viele Dinge im Taktik-Shooter auffrischen. Ein Spieler hat in der Beta nun Tests durchführt und zeigt euch 14 Änderungen, die ihr bestimmt noch nicht kennt.

Was wurde getestet? Der Twitter-User fREQUENCYCS und Gründer von FPSHeaven hat sich mit der Beta von CS2 auseinandergesetzt. Dabei wurden nicht nur FPS-Tests, sondern auch Waffen, sowie neue Funktionen unter die Lupe genommen. Damit ihr also wisst, welche Neuerungen euch im Update von CS:GO erwarten, zeigen wir euch alles in unserer Übersicht.

CS2: Änderungen an Waffen und ihre Funktionsweise

Was wurde geändert? Waffen haben in CS2 in vielen Dingen einen neuen Anstrich verpasst bekommen. Darunter zählen folgende Änderungen:

Mündungsfeuer ist nun visuell sichtbar

Waffen mit Schalldämpfer haben ein verändertes Mündungsfeuer

Der Sound eures Zielfernrohrs (für Sniper) hat sich verändert

Das Streumuster der M4A4 hat sich ein wenig angepasst

Zusätzlich haben sich Einstellungen eures Fadenkreuzes, sowie auch, das Verhalten eurer Geschosse und Waffen verändert:

Fadenkreuz kann sich nun je nach Streumuster eurer Waffe mitbewegen Lässt sich in den Einstellungen anpassen

Sprungschüsse, während ihr einen Blick in euer Zielfernrohr werft, sind präziser und besser Die Geschwindigkeit eurer Bewegung, während ihr in eurer Zielfernrohr blickt, ist schneller

Geschossspuren erinnern an diejenigen, die man bereits aus CoD: Black Ops 2 kennt

Sogar eine neue Waffe soll ins Spiel kommen, das Kukri. Es handelt sich hierbei um eine Machete mit gebogener Klinge.

Hier nochmal ein Trailer der überarbeiteten Maps in CS2:

CS2: Menü, Preview von Waffen und Bots

Was wurde geändert? Waffen lassen sich jetzt inspizieren und auch Items, die man selbst in der Sammlung besitzt. Anhänger sowie auch Skins können begutachtet werden. Auch das Menü hat sich verändert.

Wenn ihr euch nun in eine private Lobby begebt, könnt ihr auch Bots spawnen lassen, jedoch sind diese kaputt, da sie nicht auf weitere Befehle wie das Einfrieren reagieren.

CS2: Wirkung von Rauchgranaten und kleinere Änderungen

Was wurde bei den Rauch- und Blendgranaten geändert? Rauch- sowie Blendgranaten besitzen jetzt eine Preview, in der ihr sehen könnt, wohin eure Granaten springen und schlussendlich landen werden. Das interessante ist jedoch, dass die Rauchgranate eure FPS reduziert und für kleinere Ruckler sorgt.

Beachtet, dass diese Erkenntnis in der Beta gesammelt wurde und Probleme noch beseitigt werden können.

Solltet ihr eure Granaten weit schmeißen wollen, ist das in CS2 kein Problem. Mit einem guten Wurf lassen sich Granaten bis ans Ende der Map schmeißen.

Valve optimiert Geräusche und wie ihr sie wahrnehmen könnt: Zu guter Letzt wurden auch die Geräusche eurer Geschosse angepasst.

Schüsse auf offenem Terrain haben ein besseres Echo bekommen

Schüsse in geschlossenen Räumen bekommen eher ein metallisches Geräusch

Geräusche wie eure Schritte und Schüsse werden visuell jetzt auf eurer Minimap angezeigt. Schritte erhalten einen kleineren und blinkenden Kreis, der erlischt, wenn ihr aufhört zu laufen. Schüsse lassen den äußeren Rand eurer Minimap nun aufleuchten.

Das waren alle wichtigen Infos bezüglich den Änderungen in Counter Strike 2. Hattet ihr selbst schon die Chance gehabt, in die Beta hineinzuschnuppern? Oder bleibt ihr lieber CS:GO treu und möchtet mit CS2 nichts zu tun haben? Lasst uns gerne eure Meinungen in den Kommentaren erfahren!

