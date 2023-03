CS:GO – Betont coole Org legt angeblich Beschwerde bei ESL ein, weil die Witze über ihr mieses Team machen

Die Organisation „Evil Geniuses“ will eigentlich besonders cool und böse rüberkommen. Aber offenbar versteht man in Seattle aktuell keinen Spaß. Wie ein Insider berichtet, soll das Team offiziell Beschwerde bei der ESL eingelegt haben, weil man sich bei einem Twitch-Stream zu böse auf die Schippe genommen sah. Caster der ESL hatten das CS:GO-Team (Steam) von Evil Geniuses verspottet.

Was ist das für ein „betont cooles“ Team?

Evil Geniuses (EG) ist eine US-amerikanische E-Sport-Organisation, die in E-Sport-Games wie CS:GO, DOTA oder LoL antritt.

Die Organisation gibt es seit 1999 – sie sitzt in Seattle. Das Team hat eine ruhmreiche Geschichte: 2015 gewann man in DOTA das International. 2018 holte man die Meisterschaft in Call of Duty. Im Frühling 2022 wurde man im US-LoL Meister.

Eigentlich will die Organisation betont „lässig“ und „böse“ auftreten. So hat man sich in LoL etwa mit Twitter-Clips offensiv über die Konkurrenz lustig gemacht: „Böse Genies“ eben.

Das war jetzt der Vorfall: Wie der US-Journalist Richard Lewis berichtet (via richardlewis), kam es in einem offiziellen Twitch-Stream der ESL zu CS:GO am 24. Februar zu einem Vorfall. In einem lustig gemeinten Segment machten sich 4 Caster über mehrere Teams der Liga lustig. Unter anderem wurden Sätze improvisiert, die man niemals bei einem Bootcamp von Evil Geniuses hören würde.

Unter den Sätzen, die man niemals bei Evil Geniuses hören werde, waren Sprüche wie (via twitch, ab 6:41:15):

„Es ist ein bisschen kalt hier drin. Hat jemand noch mehr Geld, das wir verbrennen können?“

„Nein, im Ernst, Jungs. Ich denke, wenn wir einfach noch 14 Spieler verpflichten, sind wir auf einem guten Weg.“

„Gratulation an alle. Wir haben ein Match gewonnen!“

CS:GO – Evil Geniuses legen angeblich offiziell Beschwerde bei ESL ein

Was soll das Problem gewesen sein? Wie Lewis unter Bezugnahmen auf Quellen der ESL berichtet, war das Management von EG über diese Sprüche so wütend, dass man eine offizielle Beschwerde bei der ESL einlegte. Es heißt, das Team habe die Witze als „rufschädigend für die Marke empfunden.“

In dem Segment wurden auch andere Teams wie FaZe oder Outsiders veralbert, aber nur Evil Geniuses habe offizielle Beschwerde eingelegt.

Das ist die Reaktion: Es heißt, die Caster hätten von der ESL die Anweisung bekommen, in Zukunft vorsichtiger mit Evil Geniuses umzugehen. Das Segment werde zudem nicht mehr wiederholt.

Woran könnte das liegen? Evil Geniuses hat in letzter Zeit einige Probleme:

So wird ihnen vorgeworfen, mit ihrem LoL-Megatalent Danny, einem Autisten, unverantwortlich umgegangen zu sein und seine Gesundheit gefährdet zu haben

Sie haben zudem einen neuen Sponsoren, einen Öl-Giganten – Das wurde von Teilen der Community kritisiert

In ihrem CS:GO-Team läuft es auch überhaupt nicht gut. Das Team hat sich am 20. März sogar auf Twitter offiziell für die Leistung des CS:GO-Teams entschuldigt

Sieht so aus, als liegen bei den „bösen Genies“ aus Seattle gerade die Nerven etwas blank. Wenn sie einerseits so stark austeilen, andererseits aber so schlecht einstecken können.

Das letzte Mal, als Evil Geniuses in LoL große Töne spuckte, bekam sie umgehend die Quittung dafür:

