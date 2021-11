New World nach 2 Monaten – Ist das MMO noch zu retten?

Das MMO New World legte zum Release einen fantastischen Start hin, doch die Zahl der aktiven Spieler auf Steam ist seitdem drastisch gesunken. Wie geht es mit dem Spiel weiter? Wir reden darüber der aktuellen Folge unseres Podcasts.

Das ist das Thema: Der Release des MMOs New World Ende September 2021 war ein Großereignis. Die Server wurden direkt von der ersten Minuten an überrannt und es bildeten sich stundenlange Warteschlangen, in denen Tausende von Spielern darauf warteten, endlich mal zocken zu können.

Mit einem All-Time Peak von über 900.000 gleichzeitigen Usern online, hat sich New World in den ersten Tagen direkt in die Top 3 der meistgespielten Steam-Games katapultiert. Auch die Chefs von Amazon waren mit dem Launch zufrieden, obwohl es Server-seitig einige Probleme gab.

Doch im Laufe der Zeit sanken die Spielerzahlen immer weiter runter und es zeichneten sich diverse Probleme und schwerwiegende Bugs und Exploits ab. So gab es mehrere Gold- und Dupe-Exploits, die für kurzzeitige Abschaltung von Handelsystemen und sogar für ein Rollback sorgten.

Dennoch kam es nach dem ersten großen Update die Reviews auf Steam ein und New World kämpft weiter mit Bugs und Problemen.

Wie wird es mit New World weitergehen? Mit der Frage haben sich der MMORPG-Redakteur Alexander Leitsch und Redaktionsleiter Gerd Schuhmann beschäftigt.

Hört hier den Podcast:

Auf iTunes und Spotify befindet sich der Podcast noch in der Freigabe. Sobald sie erfolgt wird, werden die Links hier ergänzt.

