Neuer Trailer zu Dune 2 liefert spektakuläre Bilder: „Das sieht unglaublich und so episch aus“

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Wann erscheint Dune: Part Two? Noch dieses Jahr erscheint Dune: Part Two. Ab dem 2. November 2023 könnt ihr den Film im Kino sehen.

„Die Leute sind sehr faul geworden“: Regisseur von „Guardians of the Galaxy“ erklärt, warum es so viele schlechte Superhelden-Filme gibt

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Schon bald kommt mit Dune Part Two die heißersehnte Fortsetzung rund um den Adeligen Paul Atreides, der auf dem Wüstenplaneten Arrakis in politische Konflikte verwickelt ist.

Ein neuer Trailer zu „ Dune: Part Two “ liefert weitere Einblicke in die Fortsetzung des großen Sci-Fi-Epos. Die Community ist begeistert und kann es kaum erwarten, den Film zu sehen.

Insert

You are going to send email to