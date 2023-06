Eine neue Gaming-Tastatur für 180 Euro nutzt Näherungssensoren – Diesen Vorteil habt ihr, wenn ihr euch überwachen lasst

Evercore Heroes startet am 20. Juni in die Closed Beta. Wir verraten, was das für ein Spiel ist und warum LoL-Fans es sich anschauen sollten.

Laut Hersteller setzt man in der neuen Vulcan-Tastatur auf Näherungssensor-Technologie. Damit will man vor allem die Akkulaufzeit der kabellosen Tastatur erhöhen. Während die Tastatur im Dauerbetrieb rund 30 Stunden Laufzeit bietet, sollen es dank Näherungssensor bis zu 750 Stunden Akkulaufzeit werden.

Das Besondere an der Vulcan II Mini Air ist jedoch nicht das kleine Format, sondern ein anderes Feature. Denn laut Hersteller ist die Mini Air die erste optische Tastatur mit eingebauten Näherungssensoren. Doch was haben Spieler davon?

Roccat hat seine Vulcan II Mini Air vorgestellt. Das ist eine Gaming-Tastatur im Mini-Format. Das Besondere sind jedoch Näherungssensoren, die in der Tastatur verbaut sind. Doch was haben Spieler davon, wenn sie sich von ihrer Gaming-Tastatur überwachen lassen?

