Warum Boba Fett sterben muss

Am Ende erklärt er in dem Filmessay, wie die Geschichte rund um Boba Fett enden könnte und warum die Figur noch einmal sterben sollte – dieses Mal aber mit mehr Würde.

Danach geht er auch auf The Mandalorian ein, in der durch Din Djarin ein ähnlicher „Star Wars“-Charakter Mittelpunkt der Geschichte ist.

Ihn segnete bereits in der Original-Trilogie das Zeitliche. Doch die Figur wurde wieder in das Franchise zurückgebracht.

Marco von Nerdkultur zeigt in seinem Video auf, warum es Zeit ist, den berühmten Kopfgeldjäger Boba Fett in Star Wars endgültig sterben zu lassen.

