Das beste Naruto-Spiel bekommt ihr auf Steam gerade für 4 Euro

So fallen die Bewertungen aus: Schaut man sich die Reviews auf Steam an, dann schneidet Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 ausgesprochen gut ab. Von sämtlichen Bewertungen (über 65.000) sind 90 Prozent positiv, was dem Spiel auf Steam eine Gesamtbewertung von „Sehr positiv“ einbringt.

Warum steigt die Spielerzahl? Nachdem man in den letzten Monaten auf knapp 1.200 bis 2.400 gleichzeitige Spieler im Peak kam, ist die Zahl nun sprunghaft angestiegen und hat sich vervielfacht. Alleine gestern (21.05.2024) waren es über 5.900 Ninja-Kämpfer im Peak (via steamcharts.com ).

Videospiele zu Anime lassen sich, ganz vereinfacht gesagt, meistens in zwei Kategorien einordnen. Die eine Hälfte ist ein billiger „Cash Grab“, der mit einem großen Namen nur viel Kohle scheffeln will, die andere Hälfte ist eine solide Umsetzung mit Schwächen, die aber zumindest Fans der Vorlage eine Weile bei Laune hält.

