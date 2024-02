Endlich kommt der geplante Live-Action-Film von Naruto voran, doch die Fans sind skeptisch: „Bitte tut es nicht“

Die Entwicklung der geplanten Naruto-Real-Adaption von Lionsgate geht voran. Destin Daniel Cretton wird das Drehbuch schreiben und Regie führen. Dafür hat er sogar vom Naruto-Schöpfer selbst den Segen bekommen, allerdings sind die Fans skeptisch.

Es gibt ein neues Update zum geplanten Naruto Live-Action-Verfilmung von Lionsgate. Destin Daniel Cretton, der bei Marvel Studios Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Regie führte und auch Co-Autor des Films ist, wird sowohl das Drehbuch für den Naruto-Film schreiben als auch Regie führen.

Die Live-Adaption dieses berühmten Animes befindet sich bereits sei 2015 in der Entwicklung von Lionsgate und Crettons Engagement ist ein großer Fortschritt für die Entwicklung, wie The Hollywood Reporter festgestellt hat.

Naruto-Schöpfer Masashi Kishimoto unterstützt Cretton

Was sagt Masashi Kishimoto? Der Schöpfer von Naruto, Masashi Kishimoto, äußerte sich positiv in einem Interview mit The Hollywood Reporter über die Wahl von Daniel Cretton als Regisseur. Er betonte, dass es keinen besseren Regisseur für die Naruto-Adaption gebe.

In dem Interview sagte er dazu Folgendes:

Als ich von Destins Eigensinn hörte, geschah das zufällig direkt nachdem ich einen Blockbuster-Actionfilm von ihm gesehen hatte, und ich dachte, er wäre der perfekte Regisseur für Naruto. […] Nachdem ich seine anderen Filme genossen hatte und erkannte, dass seine Stärke darin besteht, solide Dramen über Menschen zu schaffen, kam ich zu der Überzeugung, dass es für Naturo keinen anderen Regisseur gibt. Als ich Destin tatsächlich traf, stellte ich fest, dass er ein aufgeschlossener Regisseur war, der bereit war, meinen Input anzunehmen, und der fest davon überzeugt war, dass wir im Produktionsprozess zusammenarbeiten könnten. Masashi Kishimoto via The Hollywood Reporter

Fans von Naruto sind skeptisch gegenüber der Live-Adaption von Naruto

Wie reagieren die Fans? Die bevorstehende Live-Action-Adaption von „Naruto“ weckt sowohl Vorfreude als auch Bedenken bei den Fans. Während einige Anime-Adaptionen Erfolg verzeichnen konnten, sind andere weniger gut angekommen. Die Hoffnung liegt nun darauf, dass Cretton die Welt von „Naruto“ so zum Leben erweckt, wie es die Fans erwarten. Doch einige zeigen sich auch skeptisch.

Wir haben euch ein paar Kommentare zusammengefasst, die unter dem X-Post von AnimeTV auftauchen:

Burnouts3s3 schreibt: Wir machen das wirklich? Wirklich?

SELIMSK390621: Bitte macht das nicht.

kawakiukitaki: Oh Gott, bitte mach das nicht kaputt

Wiederum andere freuen sich darauf und sind gespannt, wie der Film umgesetzt wird. Aufregende Neuigkeiten für Naruto-Fans! Mit Destin Daniel Cretton am Ruder ist der Live-Action-Film in guten Händen , schreibt beispielsweise iamSoftVina.

Was haltet ihr davon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

