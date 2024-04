Naruto: Die 7 mächtigsten Jutsus im Ranking – Kennt ihr sie?

Naruto bietet in seiner Ninja-Welt viele Jutsus, die mächtig sind, um Feinde auslöschen zu können, doch welche sind die mächtigsten? Wir haben uns alle Jutsus aus Naruto: Classic und Shippuden angesehen und die 7 stärksten in eine Liste gepackt. Kennt ihr sie?

Was sind das für Jutsus? Bei unserem Ranking handelt es sich um die mächtigsten Jutsus, die es in Naruto: Classic und Shippuden je gab. Wir differenzieren hier nicht zwischen den einzelnen Arten der Jutsus, sondern zählen euch die stärksten auf, egal ob Gen-, Tai- oder Nin-Jutsu.

Das Ranking übernimmt unser MeinMMO-Autor Christos Tsogos der ein langjähriger Fan des Animes ist und schon seit seiner Kindheit die Story rund um Naruto verfolgt. Solltet ihr Anmerkungen oder weitere Vorschläge für das Ranking haben, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren melden.

SPOILERWARNUNG: Falls ihr nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr ab hier nicht mehr weiterlesen

7. Edo Tensei – Wiedergeburt aus schmutziger Erde

Bekannte Gesichter aus Akatsuki

Was ist das für ein Jutsu? Wer kennt nicht das Jutsu, mit dem Orochimaru berühmt wurde? Die Technik des zweiten Hokagen „Wiedergeburt aus schmutziger Erde“ erweckt die Toten wieder zurück ins Leben.

Mit diesem Jutsu können Anwender jegliche Seele, falls noch nicht vom Totengott versiegelt, in eine Hülle packen. Diese Hülle besitzt dann einen großen Vorrat an Chakra und einen unsterblichen Körper, sind jedoch dem Anwender unterworfen und müssen gehorchen.

Ein mächtiges Jutsu, das vor allem in den falschen Händen für viel Schaden sorgen kann. Das beste Beispiel ist die Untotenarmee von Kabuto im vierten Ninjaweltkrieg.

6. Jinton

Das Jinton von Oonoki

Was ist das für ein Jutsu? Bei dem Jinton handelt es sich um ein Kekkei Touta. Dieses Talent ermöglicht es dem Anwender drei Elemente zu verbinden, um durchsichtige geometrische Formen zu erschaffen.

Diese können dann alles und jeden in seine molekularen Bestandteile zerlegen und zu Staub verwandeln, wenn man sie berührt oder erfasst wird. Die einzigen, die dieses Talent besitzen, sind Oonoki und Muu. Zwei Tsuchikage von Iwagakure.

Eine verheerende Technik, die einen Gegner sofort vernichten kann, wenn man präzise damit umgehen kann. Leider erfordert das Jinton Vorbereitungszeit und viel Chakra.

5. Izanagi

Madara verliert sein rechtes Augenlicht durch Izanagi

Was ist das für ein Jutsu? Izanagi ist das Jutsu der perfekten Illusion, mit der man die Realität verändern kann. Der Uchiha-Clan besitzt diese mächtige Fähigkeit. Mit ihr kann man Verletzungen rückgängig machen und sogar dem Tod trotzen, doch der Anwender zahlt einen großen Preis: Sein Augenlicht des Sharigans.

Als Sasuke und Danzou gegeneinander antraten, demonstrierte Danzou die Macht von Izanagi, indem er alle tödlichen Attacken von Sasuke entkam. Da das Jutsu einen großen Preis erfordert, ist es auch im Uchiha-Clan verboten.

4. Izanami

Itachi verliert sein linkes Augenlicht durch Izanami

Was ist das für ein Jutsu? Izanami ist das Gegenstück zu Izanagi. Während Izanagi das Schicksal verändern kann, fordert Izanami das Ziel auf, dieses zu akzeptieren. In der Vergangenheit bekämpften sich viele Uchihas untereinander und missbrauchten in Kämpfen das Jutsu „Izanagi“. Um gegen solche Mitglieder vorzugehen, erfand man Izanami, um diejenigen zu belehren, die Izanagi missbrauchten.

Izanami sperrt das Ziel in ein endloses Gen-Jutsu ein, das sich in Dauerschleife wiederholt. Derjenige, der darin gefangen ist, durchlebt immer dieselbe Szene von neuem, solang er sich gegen das Schicksal wehrt.

Er kann sich auch des Gen-Jutsus bewusst sein, doch lösen kann er es nur, wenn das Ziel das Schicksal akzeptiert, welches der Anwender vorgeschrieben hat. Im Kampf zwischen Sasuke und Itachi gegen Kabuto wurde Izanami angewendet und Kabuto in einem Zustand der Starre zurückgelassen.

Nur so konnten sie das Jutsu der Wiedergeburt beenden und seine Auflösung erzwingen. Wer Izanami benutzt, verliert wie Falle von Izanagi sein Augenlicht.

3. Indora no Ya

Sasuke lädt sein Indora no Ya auf

Was ist das für ein Jutsu? Bei Indora no Ya handelt es sich um das stärkste Jutsu von Sasuke Uchiha. Sasuke absorbiert dafür mit seinem Susanoo das Chakra aller Bijuu und wandelt dieses in Raiton-Chakra um. Mit diesem Chakra formt er dann einen riesigen Pfeil und kann diesen mit seinem Bogen auf seine Ziele abfeuern.

Das Jutsu wurde von Sasuke nur einmal verwendet, als er in Naruto: Shippuden gegen Naruto gekämpft hatte, nachdem der Kampf gegen Kaguya gewonnen war.

2. Rikudou: Chou Oodama Rasen Shuriken

Naruto macht sich bereit Sasukes Angriff zu kontern

Was ist das für ein Jutsu? Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Bijuu Dama Rasen Shuriken und Fuuton: Chou Oodama Rasen Shuriken, das Naruto mit seiner Chakra-Bijuu-Gestalt ausführt. Naruto hat damit Sasuke konfrontiert, als dieser sein stärkstes Jutsu auspackte. Es ist ein mächtiges Jutsu und braucht viel Chakra, um in diesem Maß ausgeführt werden zu können.

1. Mugen Tsukuyomi

Madara beginnt das endlosse Tsukuyomi

Was ist das für ein Jutsu? Beim Mugen Tsukuyomi handelt es sich um das endlose Gen-Jutsu, das alles und jeden in seinen Bann ziehen kann. Hier projiziert der Anwender sein Rin’ne Sharigan mithilfe des Juubi auf dem Mond. So wird jedes Lebewesen auf dem Planeten in ein Gen-Jutsu gebracht, indem sie in einer optimalen Realität leben und nicht leiden müssen.

Zusätzlich werden alle Betroffenen mithilfe des „Shin: Jukai Koutan“-Jutsus an den Baum gebunden, damit das Chakra derjenigen absorbiert wird, um eine Götterfrucht zu erschaffen. Das Jutsu wurde eins von den Ootsutsukis erschaffen, um Götterfrüchte herzustellen und ganze Zivilisationen auszulöschen, nur um noch mächtiger zu werden. Wer dieses Jutsu ausführen kann, ist unbesiegbar.

Welche Jutsus findet ihr mächtig und haben wir eins in der Liste nicht aufgenommen, das aber definitiv im Ranking passt? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

