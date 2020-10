Dieser „Mund-Nasen-Schutz“ macht aus euch eine Anime-Figur

Das gezeigte Standard-Gesicht lässt sich auch gegen andere Gesichter austauschen. Das dürfte kein Problem sein und ist ja auch bereits bei ähnlicher Software möglich. Bisher wurde so etwas vor allem im digitalen Rahmen benutzt, also etwa bei Videogesprächen oder Live-Streams, die den Streamer oder die Streamerin dann kurzerhand in einen Anime-Charakter umgewandelt haben. Mit der E2-Mask Z ist so etwas dann auch im Alltag möglich – zumindest auf das Gesicht beschränkt.

Wie funktioniert das? Die „Maske“ ist eigentlich mehr ein Helm, immerhin ist eine Menge Technik auf engem Raum darin verbaut. Knapp 40 Sensoren tasten permanent das Gesicht des Trägers ab, erschaffen dadurch ein digitales Abbild und Wandeln das dann wiederum in Gesichtausdrücke um, die auf dem Display in Form eines Anime-Charakter angezeigt werden. Wenn ihr unter der Maske lächelt, tut es die Anime-Dame und wenn ihr zwinkert, macht sie euch das gleich.

Dank der andauernden und sich wieder verstärkenden Corona-Problematik auf der Welt, sind Mund-Nasen-Masken fast überall zur Pflicht geworden. Doch wer nicht auf die von Oma zusammengenähte Maske mit Blümchenmuster zurückgreifen will, der braucht etwas Exklusiveres. Hier könnte bald die E2-Mask Z von Hirata Takegawa Lab helfen. Die macht aus eurem Gesicht nämlich einfach das Antlitz einer Anime-Figur – etwa wie in Genshin Impact .

