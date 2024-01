Eines der „guten“ Warhammer-Spiele für PC ist gerade gratis, kostet sonst 20 €, aber ihr müsst euch beeilen

Auf GOG bekommt ihr gerade Mordheim: City of the Damned für den PC geschenkt. Das taktische Rollenspiel aus dem Warhammer-Universum hat auf anderen Plattformen wie Steam ziemlich gute Bewertungen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr das Spiel dauerhaft behalten.

Was ist das für ein Spiel? In Mordheim: City of the Damned müsst ihr in die namensgebende Stadt Mordheim reisen. Dort ist der zweischweifige Komet abgestürzt und die ganze Stadt ist nun im Chaos versunken.

Alle bekämpfen sich, Rattenmenschen und Chaos-Anbeter bedrohen die Sicherheit noch weiter und alle suchen nach den nützlichen Dingen in den Ruinen: Waffen, Ausrüstung und vor allem den magischen und verderbten Morssteinen bzw. Warpsteinen.

Was macht Mordheim aus? Mordheim ist im Kern ein taktisches Rollenspiel und eine Adaption des Warhammer-Tabletops. Ihr sucht euch eine Fraktion aus und bestreitet rundenbasierte Kämpfe. Zur Auswahl stehen:

die Schwestern des Sigmar, Krieger-Priesterinnen und quasi die Vorläufer der Adepta Soroitas

Skaven, also menschenähnliche Riesenratten

Söldner des Imperiums

der Kult der Besessenen, verrückte Chaos-Anbeter

Untote und Hexenjäger als kostenpflichtige DLCs

Eure Einheiten streifen durch die Stadt, sammeln Loot und kämpfen gegen Feinde. Ihr müsst euch strategisch positionieren, könnt Hinterhalte legen und verschiedene Strategien verfolgen, um eure Ziele zu erreichen.

Die Kampf-Trupps könnt ihr anpassen und leveln. Dazu gibt es Helden und Klassen für mehr Abwechslung. Über Warpsteine und Erfahrung schaltet ihr neue Fähigkeiten und Features frei. Mordheim könnt ihr alleine in der Kampagne oder im Multiplayer gegen andere zocken.

Bis zum 28. Januar 2024 ist das Spiel auf GOG.com kostenlos, wenn ihr es euch dort holt, könnt ihr es dauerhaft behalten. Die DLCs gibt es gerade ebenfalls rabattiert. Normalerweise kostet es auf Steam und Co. 20 Euro. Mordheim ist auch für PS4 und Xbox One erschienen, hier gilt das Angebot jedoch nicht.

Mordheim kommt gut an – Das ist bei Warhammer nicht immer so

Das Warhammer-Franchise hat einen kontroversen Ruf unter Gamern. Eigentlich ist das Universum enorm beliebt, vor allem, weil es mit Fantasy/Old World und Warhammer 40.000 sowohl dreckige Fantasy als auch dreckige Science-Fiction bietet.

Die Macher, Games Workshop, stehen aber in der Kritik, ihre Lizenz zu verramschen. Es gibt dutzende Warhammer-Games in allen möglichen Genres, sogar eine Visual Novel. Viele davon sind schlicht … nicht gut.

Mordheim zählt allerdings zu den Warhammer-Spielen, die besser gelungen sind. Auf Steam etwa hat es eine kürzliche Bewertung von 78 % und ist damit „größtenteils positiv.“ Der Untoten-DLC kommt sogar auf eine noch bessere Wertung.

Die Spieler loben vor allem das taktische Gameplay. So tief gehe kein anderes Spiel, etwas Ähnliches gebe es nicht. Genau dieses Gameplay sei aber auch bockschwer: keine Fehler werden verziehen, man brauche einige Runden, um überhaupt das Gröbste zu verstehen. Mordheim sei vor allem eine gute Wahl für Fans, die nach einer Tabletop-Adaption suchen.

Falls ihr nicht so sehr auf Ratten und dreckige Mittelalter-Städte steht, solltet ihr euch Rogue Trader ansehen. Das Rollenspiel ist das neuste Warhammer-Spiel und lässt euch ins 41. Jahrtausend eintauchen, wo ständig Krieg und Streit herrschen. Rogue Trader ist zwar nicht so schwierig wie Mordheim, dafür umso belastender: selbst das „gute“ Ende ist kein Happy End.