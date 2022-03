Neuer Gaming-Monitor belohnt euch, wenn ihr in LoL etwas richtig macht

Falls ihr jetzt den perfekten Gaming-Monitor für euch sucht, dann schaut am besten in unsere Kaufberatung hier auf MeinMMO. Hier stellen wir euch die besten Monitore für Full-HD, WQHD und 4K vor und haben auch einen Preistipp für euch:

Was bietet der Monitor sonst? Beim AGON PRO AG275QXL handelt es sich um einen 27-Zöller mit WQHD-Auflösung (2560 x 1440). Das Gerät bietet euch eine maximale Helligkeit von 500 cd/m2. Das ist vor allem wichtig, wenn ihr in einem dunklen Raum zocken wollt.

Wie sieht der Monitor aus? AOC setzt bei seinem AGON PRO AG275QXL auf ein auffälliges Design. So gibt es zahlreiche goldene Verzierungen auf der Rückseite und am Displayrand.

Nun hat der Hersteller einen neuen Gaming-Monitor vorgestellt. Der kommt in einem schicken „League of Legends“-Design. MeinMMO erklärt euch, was der Monitor bietet.

