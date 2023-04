Der Monitor eines Gamers schaltet immer ab – Schuld daran ist eine Getränkedose, die neben seinem Gaming-PC steht

Wir stellen euch in einem kurzen Video Disney Speedstorm vor und was ihr in dem neuen Racing-Game erwarten könnt.

Solche Störungen sind auch nicht selten: So wunderte sich ein Gamer über gruselige Stimmen aus seinem Gaming-PC. Und auch hier lag es an störenden Signalen, dass er plötzlich Stimmen hörte.

Und nicht nur Getränkedosen können für solchen “Ärger” sorgen. Habt ihr eure Geräte zu nah an eurem HDMI-Kabel stehen oder angeschlossen, dann habt ihr Störungen. Plötzliches Bildflackern muss daher nicht unbedingt eine sterbende Grafikkarte Schuld sein, sondern kann auch einfach eine Störung von einem Gerät in direkter Nähe sein.

Insert

You are going to send email to