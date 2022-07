MMORPG schließt seinen Gefängnis-Server, auf dem Cheater einsaßen – Aber das macht jetzt richtig Probleme

Die Grafik vom neuen Shooter CROWZ sieht komisch aus – Aber was der Trailer an Gameplay zeigt, ist der Hammer

Was sagen die Entwickler? Die verweisen darauf, dass man die Spieler schon beim Transfer zu Drunder gewarnt hätte, dass dies ein „One Way“-Ticket sei. Bei der Ankündigung damals hieß es ( via DayBreak ):

Wie reagieren die Spieler darauf? Am Ende sollen nur etwa um die 1.000 Accounts betroffen sein, wie EQ2Wire auf Twitter berichtet. Ein großer Aufschrei außerhalb der EverQuest-Bubble blieb aus, immerhin kam es bereits am 1. Juli zu der Schließung von Drunder.

Markierte Accounts konnten nur noch auf diesem Server spielen und dort ihr Leben weiterführen, allerdings ohne Game Master, ohne Kundenservice und in Gegenwart anderer Cheater. Ein Abo war jedoch trotzdem nötig. Die Gefängnisinsassen haben also weiterhin für ihre Spielerfahrung bezahlt.

Was war das für ein Server? Drunder wurde von den Entwicklern selbst als „Gefängnis-Server“ bezeichnet. Dorthin werden seit 2015 all die Accounts verbannt, die die Regeln von EverQuest 2 gebrochen haben .

