Das MMORPG Black Desert Online (BDO) bekommt am heutigen 25. Juni ein großes Update spendiert. Dieses führt euch auf eine tropische Insel, auf der sich pelzige Wesen bekriegen.

Was bietet das neue Update? Das umfangreiche Update für das erfolgreiche MMORPG Black Desert Online, führt die neue Insel Papau Crinea ein, die schon in der Roadmap für die erste Jahreshälfte 2020 erwähnt wurde. Das wunderschöne Tropenparadies ist aber kein Ort, an dem ihr Urlaub machen solltet. Hier findet ein Krieg statt!

Wer bekriegt sich auf der Insel? Die beiden Völker Papu und Otter haben Streit. Warum? Das sollt ihr herausfinden. Dazu besucht ihr die Insel und müsst euch mit den beiden Völkern verständigen, um mehr über ihre Geschichte und den Zwist zu erfahren.

Im neuen Update von Black Desert Online werdet ihr in einen Krieg zwischen Papu und Ottern gezogen.

Wie nehmt ihr am Abenteuer teil? Bevor ihr euch auf die Insel Papau Crinea begeben könnt, ist es nötig, euch der Ramut-Gang anzuschließen. Denn diese schickt euch zur Insel, welche im Ozean von Margoria liegt. Ihr müsst also mit dem Schiff dort hinfahren. Das geht aber erst, wenn ihr Level 58 erreicht habt.

Das ist insofern spannend, da das große Ozeanabenteuer, welches mit der Erweiterung „Die Große Expedition“ begann, nun erweitert wird.

Was ist das Besondere am Update? Im Rahmen der Story entscheidet ihr euch, ob ihr euch in einen Otter oder in einen Papu verwandeln wollt. Nur so könnt ihr mit den entsprechenden Völkern interagieren, mehr über sie erfahren und die Quests erledigen.

Habt ihr dann die entsprechende Questreihe beendet, bekommt ihr eine Verwandlungsrolle, die ihr einen Tag lang nutzen könnt. Diese Rollen sind unerlässlich, wenn ihr euer Abenteuer auf Papau Crinea überstehen wollt.

Denn weder die Otter noch die Papu vertrauen Fremdlingen. Nur, indem ihr euch in eines der Wesen verwandelt, könnt ihr mit ihnen sprechen.

Solltet ihr eine Verwandlungsrolle verlieren, dann könnt ihr für zwei Münzen den NPCs Moanna Benns und Morio Benns der Ramut-Bande neue kaufen.

Mit Verwandlungsrollen werdet ihr zu einem Papu (siehe Bild) oder einem Otter.

Die Rollen geben euch die Möglichkeit, euch in eine von je sechs Otter- und Papu-Arten zu verwandeln. Jede Art verfügt über eigene Talente, die euch nach der entsprechenden Verwandlung unten rechts angezeigt werden.

Entscheidet euch, auf welcher Seite ihr stehen möchtet: Otter oder Papu. Es ist nicht möglich, beide Parteien zu unterstützen. Sobald ihr euch für eine Gruppe entschieden habt, verscherzt ihr es euch gleichzeitig mit der anderen. Selbst eine entsprechende Verwandlung hilft euch dann nicht mehr.

Wann erscheint das Update? Das neue Update soll heute Abend, am 25. Juni um 19 Uhr aufgespielt werden. Und zwar zunächst mal für die PC-Version des MMORPGs Black Desert. Die Fassung für Xbox One und PS4 folgt später.

Was haltet ihr von dem neuen Abenteuer? Freut ihr euch schon, endlich mal einen Otter spielen zu können?

Für das MMORPG BDO wurden kürzlich Seasons angekündigt. Diese sollen ähnlich wie etwa im Hack and Slay Diablo 3 ablaufen.