Neues MMOPG setzt auf KI für Charaktere, soll laut Entwickler Kreativität fördern und bessere NPCs bringen

Ein anderer Entwickler will noch weiter gehen. Der chinesische Konzern NetEase war 15 Jahre lang der Partner von Blizzard in China, brachte dort Spiele wie Overwatch oder WoW heraus. Jetzt plant der Konzern ein neues, revolutionäres MMORPG mithilfe der KI ChatGPT. In Justice Online Mobile sollen echte Dialoge mit NPCs möglich sein:

Das soll aber nicht alles sein. Denn Alara soll außerdem dafür sorgen, dass die Spielwelt natürlicher und realistischer wirkt. Denn das KI-Tool soll NPCs erstellen, die zum Spiel passen: Verwandte Charaktere sollen ähnlich aussehen und andere Personen sollen typische kulturelle Merkmale aufweisen. So erklärt Chris Adcock, der Chef des Entwicklerstudios (via blockchaingamer.biz ):

Was genau übernimmt die KI? Das KI-Tool mit dem Namen „Alara“ soll eine umfassende Anpassung eures Charakters ermöglichen. Unter anderem kann Alara Stile und Anpassungen empfehlen sowie komplette Charakterdesigns auf der Grundlage von Spielereingaben generieren, die per Text oder Stimme übermittelt werden. Wie gut das funktioniert, ist dann eine andere Frage.

Das MMORPG Uldor setzt auf Open World und PvP-Kämpfe. Jetzt haben die Entwickler erklärt, welche Rolle KI in ihrem Spiel haben soll. KI soll vor allem natürliche und bessere Charaktere ermöglichen als in anderen Spielen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to