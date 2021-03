Und wie war es bei euch? Welches MMO habt ihr für kurze Zeit so richtig gesuchtet und danach nie wieder angeschmissen und warum war das der Fall? Erzählt mal über eure kurzen Liebesbeziehungen zu den Spielen in den Kommentaren.

Ich war damals noch eine Schülerin mit Tonnen an Freizeit und habe in das Spiel viele Stunden versenkt. Ich habe AION locker 3-4 Wochen wie irre fast non-stop gezockt, gelevelt, Gear, Erze, Kräuter und sonstigen Kram gesammelt.

So war es bei mir: Ich fange direkt mal an. Bei mir war es AION . Zum ersten Mal habe ich das MMORPG gesehen, als es auf der Games Convention in Leipzig vorgestellt wurde. Ich glaube, es muss so 2007 gewesen sein. Damals war ich völlig überwältigt von den wunderschönen Artworks, dem vielseitigen Charakter-Creator und den coolen Outfits und Gebieten.

Darum geht’s: Kennt ihr das? Es kommt ein neues MMO auf den Markt oder ihr steigt frisch in eines ein und für kurze Zeit ist es das einzige, was ihr spielt. Für 3-4 Wochen, vielleicht etwas länger, wird das neue Game gesuchtet, als ob es kein Morgen gäbe.

