Bei Minecraft ist der YouTuber Dream derart beliebt, dass die Angst kursierte, er könnte im Alleingang entscheiden, welcher neue Mob 2021 zu Minecraft kommt. Denn genau das war 2020 passiert. Dream versichert, sich diesmal rauszuhalten – aber man traut ihm nicht.

Was ist das für eine Abstimmung in Minecraft? Minecraft lässt bald darüber abstimmen, welcher neue Mob in das Spiel kommt. Am 16. Oktober, während eines Minecraft Live, werden 3 neue Mobs zur Abstimmung stehen:

Ein „Glare“, der dunkle Stellen findet

Ein „Allay“, der offenbar Kekse will und dafür andere Items rausrückt

Ein „Copper Golem“, den Spieler selbst bauen können

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Mit diesem Clip kündigt Minecraft die Stimmung ab.

2020 war Dream für einen Mob, der vielen nicht passte – Der gewann aber

Das ist das Problem: 2020 fand schon mal so eine Abstimmung statt. Der ultrapopuläre Minecraft-YouTuber Dream sprach sich damals dafür aus, dass der Mob „Glow Squid“ zu Minecraft kommen sollte.

Die Seite Ginx schreibt: Dream hätte damals die Umfrage übernommen und tausende seiner Fans losgeschickt, um für Glow Squid zu stimmen.

“Glow Squid” kam 2020 zu Minecraft.

Da Dream über eine riesige Fangemeinde verfügt, setzte sich dieser Mob durch. Das passte aber vielen nicht: Sie fanden, Glow Squid sei jetzt nur in Minecraft, weil er für die Speed-Runs von Dream nützlich ist – nicht, weil es wirklich der beste neue Mob sein sollte.

Angeblich soll Dream den Mob damals „nur ironisch“ erwählt haben, obwohl es der langweiligste Mob war.

Minecraft: Hype um YouTuber Dream wird immer irrer – Nun gratuliert ein US-Senator

„Ich werde den schlechtesten Mob auswählen!“

So reagiert Dream 2021: Weil er damals so viel Ärger bekam, kündigte Dream an: Er werde das Voting dieses Jahr aus Trotz ebenfalls ruinieren und den „schlechtesten Mob“ auswählen. Es gäbe nichts, was die Leute dagegen tun können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Nachdem es einige Aufregung gab, lenkte Dream später ein und sagte: Die Leute würden sich furchtbar über ein „Block Game“ aufregen, daher werde er sich aus der Abstimmung raushalten und keine Empfehlung geben.

Ein paar Minuten später meldete er sich jedoch erneut und schrieb ironisch: „Natürlich werde ich die Abstimmung trotzdem manipulieren.“

Das ist die Reaktion der Fans: Einige Minecraft-Spieler finden das gar nicht witzig. Sie wollen jetzt den Hashtag „DreamShutTheFuckUp“ (also Dream, halt dein Maul) etablieren, damit er am 16. Oktober auf Twitter trendet.

Mal sehen, wer sich morgen bei der Wahl durchsetzt.

Dream ist für seine Speed-Runs bekannt, aber es gab da ein kleines Problem:

200.000 Leute sehen, wie sich der berühmteste Minecraft-Schummler der Welt auf Twitch rausredet

Das Titelbild stammt vom Instagram-Account Dreams.