Ein Milliardär will angeblich 100 Milliarden Euro für eine neue Chip-Firma aufbringen, die sogar Nvidia Konkurrenz machen soll

Wo kommt das Geld her? SoftBank sollen rund 6,2 Billionen Yen an Mitteln zur Verfügung stehen. Das sind umgerechnet etwa 40 Milliarden Euro. Son will angeblich davon 30 Milliarden selbst investieren, weitere 70 Milliarden sollen aus dem Nahen Osten stammen. Ganz sicher ist das aber noch nicht und die Daten sind alle noch spekulativ.

Interessant ist auch der Name der Firma: Izanagi ist der japanischen Gott der Schöpfung und des Lebens und das zeigt, was für eine ehrgeizige Idee hinter dem Projekt steht.

Was genau soll entwickelt werden? Son möchte ein Unternehmen gründen, das die Chipdesign-Firma Arm Holdings Plc ergänzt. Damit will der Milliardär ein starkes, unabhängiges Unternehmen aufbauen. Laut Bloomberg (Paywall) ) sind viele Informationen jedoch unter Verschluss, weil die Gespräche bisher privat waren.

