Ein Exploit in League of Legends sorgte dafür, dass der Champion Ornn Kills über die ganze Map abstaubt. Doch die Strafen kamen sofort.

Beim Moba League of Legends (LoL) gibt es in regelmäßigen Abständen Patches, die neue Champions bringen oder alte Champions überarbeiten. Solche Reworks oder Verbesserungen bringen aber manchmal auch den einen oder anderen Fehler mit sich, der verheerende Folgen haben kann. Ein Bug am Helden Ornn ist aktuell in aller Munde – doch Strafen wurden schon vergeben.

Worum geht es? Der Charakter Ornn wurde kürzlich überarbeitet, dabei schlich sich aber ein fieser Exploit ein. So kann es geschehen, dass die W-Fähigkeit von Ornn nicht über die eigentliche kurze Reichweite verfügt, sondern die ganze Karte umspannen kann. Schlimmer noch – es werden sämtliche angreifbaren Charaktere auf der ganzen Map attackiert.

Das betrifft feindliche Helden, die gegnerischen Minions und auch Türme. Wer diesen Fehler ausnutzte, konnte sich damit Kills über die ganze Karte sichern. An ein faires Match war dann nicht mehr zu denken.

Das ist Ornn, der Gott der Vulkanschmiede.

So hat Tencent reagiert: Da die Ausnutzung des Fehlers vor allem in China vorkam, hat Tencent hier hart durchgegriffen. Mehr als 3300 Accounts wurden mit einer harten Strafe belegt. Für die kommenden 3 Jahre können sie nicht mehr an Spielen von League of Legends teilnehmen.

Ob auch europäische oder amerikanische Spieler für die Ausnutzung dieses Exploits gebannt wurden, ist noch nicht bekannt.

League of Legends ist auch weiterhin beliebt – es stellte erst neulich einen Zuschauerrekord auf.

Kann man den Exploit aus Versehen aktivieren? Im Grunde nicht. Der Exploit funktioniert nur an wenigen Stellen auf der ganzen Karte und man muss ihn schon gezielt erzwingen wollen. Die Ausrede, dass man ihn nur aus Versehen aktiviert habe, wird also wohl nicht ziehen. Die Auswirkungen davon seht ihr in diesem Video:

Der W-Exploit von Ornn in Aktion.

Wir raten allerdings strikt davon ab, den Exploit nachzumachen oder selbst herbeiführen zu wollen – außer euch macht eine lange Sperre in League of Legends nichts aus.

Aktuell hat auch dieser Ex-Coach eines LoL-Teams ernste Probleme – ganz ohne Exploit.

Würdet ihr solche Exploits ausnutzen, solange es geht? Oder können die Strafen dafür gar nicht hart genug sein?