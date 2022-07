MeinMMO-Umfrage zeigt: Ihr seid richtige Sammler von Steam-Spielen

Steam ist eine Gaming-Plattform, an der kaum ein PC-Spieler vorbeikommt. Wir wollten von euch daher wissen, wie viele Spiele ihr auf Steam besitzt und ihr habt uns zahlreich geantwortet.

Das war die Frage: Steam bietet seinen Nutzern eine riesige Menge unterschiedlichster Spiele aus allen Genres und Bereichen. Viele von ihnen sind komplett kostenlos, andere werden bei großen Sales für nur wenig Geld verkauft. Entsprechend häufen sich in den Bibliotheken der User über Jahre beachtliche Mengen an Spielen.

Wir haben euch daher in einer Umfrage gefragt, wie viele Spiele sich in eurer Steam-Sammlung befinden. Hier ist, was ihr uns erzählt habt.

Das sind die Ergebnisse: An der Umfrage haben insgesamt 3.506 Leserinnen und Leser teilgenommen. Jeder hatte nur eine Stimme, die vergeben werden konnte, und die Wahl konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden.

26,64 % – Zwischen 100 und 250 Spielen

22,1 % – Zwischen 250 und 500 Spielen

14,26 % – Zwischen 50 und 100 Spielen

14,2 % – Zwischen 500 und 1000 Spielen

12,6 % – Weniger als 50 Spiele

9,32 % – Mehr als 1.000 Spiele

Demnach haben fast 90 % der Teilnehmer mehr als 100 Spiele in ihrer Steam-Bibliothek. Fast die Hälfte (45,62 %) besitzt über 250 Spiele und jeder Fünfte hat mehr als 500. Ihr habt also ziemlich beachtliche Mengen an Games gesammelt.

„Keine Ahnung, wie es dazu kommen konnte“

Das habt ihr gesagt: In den Kommentaren unter der Umfrage habt ihr uns mehr über eure Sammlungen erzählt. Die meisten User aus der Kommentarsektion hatten mindestens 100 Spiele, viele weit über 500, wenn man die DLCs mitrechnete. Ihr habt dabei verraten, dass ihr die Features und Angebote von Steam ausgiebig nutzt.

Die Spiele aus der Sammlung sind:

Gratis-Spiele, die man einfach so runterladen kann

Geschenke von Freunden

Teil der Humble-Bundle-Käufe

Teil der großen Steam-Sales

Spielkäufe zum Vollpreis scheinen daher eher eine Seltenheit zu sein.

791 Spiele, wobei wirklich sehr viele davon Geschenke waren, gratis abgestaubt oder im Zuge von irgendwelchen Bundles einfach mitgenommen wurden. So wie letztens das Humble „Stand with Ukraine“ Bundle. Da waren halt gleich mal rund 90 Spiele dabei […] MeinMMO-User ratzeputz

In Laufe von 17 Jahren haben sich über 3300 Spiele bei mir versammelt. HumbleBundle-Sammlungen sind toll. MeinMMO-User Merudo

Ein großer Teil von euch nimmt also gerne die dicken Angebote von Steam wahr und vergrößert dadurch stetig seine oder ihre Sammlung. Durch die Häufigkeit der Sales und die Größe der Bundles haben manche wohl sogar mehr Games und DLCs als sie in Erinnerung hatten. MeisterchickenXL schreibt zum Beispiel leicht entsetzt in seinem Kommentar:

Ich weiß nicht wie, aber es sind wohl sogar ~1200. Und ich habe keine Ahnung, wie es so weit kommen konnte.

Die Sammler geben auch offen zu, dass sie die meisten der Games in ihren Steam-Bibliotheken nicht durchgespielt haben, sammeln aber dennoch gerne.

Es gibt aber auch Leserinnen und Leser, die weniger als 50 besitzen. Leyaa schrieb zum Beispiel:

Weniger als 50. Ich spiele meist Singleplayer-Spiele über Steam. MMOs laufen häufig besser mit dem hauseigenen Client. Dementsprechend habe ich hauptsächlich RPGs in meiner Bibliothek.

Habt ihr mit dem Ergebnis gerechnet oder kam es unerwartet? Was war eure Einschätzung über die Menge der Spiele in den Steam-Bibliotheken der MeinMMO-Leser? Schreibt es uns in die Kommentare.

Wir führen übrigens eine Nachfolge-Umfrage darüber, wie viele von den ganzen Games ihr überhaupt gespielt habt. Macht mit!

Wie viele Spiele in eurer Steam-Bibliothek habt ihr überhaupt gespielt?