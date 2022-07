Eigenartiges Spiel auf Steam will, dass ihr es zurückerstattet – Wenn ihr es schafft

Wer kennt es nicht? Ihr kauft ein Spiel, doch das ist völlig anders als erwartet und macht euch überhaupt keinen Spaß. Steam ermöglicht euch für solche Fälle, ein Spiel zurückzugeben. Diese Option macht sich jetzt ein Horror-Game zunutze und fordert seine Spieler heraus, es erstatten zu lassen.

Um welches Spiel geht es? Refund Me If You Can (deutsch: „Erstatte mich, wenn du kannst“) – hier ist der Name Programm. Die Entwickler fordern euch heraus, das Spiel in weniger als zwei Stunden zu packen und es dann wieder zurückzugeben.

Refund Me If You Can ist ein Horror-Spiel von dem Indie-Entwickler Sungame Studios.

Schafft ihr die Herausforderung, das Spiel in weniger als 2 Stunden erfolgreich zu beenden, könnt ihr den eigenartigen Titel inklusive des Kaufpreises von 3,99 € bei Steam erstatten lassen.

Spiele auf Steam zurückgeben – So funktioniert die Steam-Rückerstattung

Worum geht es in dem Spiel? In Refund Me If You Can spielt ihr Sarah und seid in einem Albtraum gefangen. Ihr könnt euch nur auf einem Weg befreien: Ihr müsst den Ausgang aus einem Labyrinth finden.

Das Labyrinth besteht laut der Steam-Page von Refund Me If You Can aus über 100 verschiedenen Wegen, doch nur einer davon führt euch zum Ziel.

Damit ihr nicht vergesst, welchen Weg ihr innerhalb des Labyrinthes schon gelaufen seid, könnt ihr Knicklichter werfen, die als Markierung dienen.

„Roblox hat gruseligere Spiele.“

Was sagen die Spieler? Refund Me If You Can erschien erst am 22. Juli 2022, besitzt jedoch bereits 28 Rezensionen auf Steam, die einen ersten Eindruck über die Qualität des Titels geben könnten. Insgesamt fallen 75 % der Bewertungen positiv aus, doch die Meinungen sind trotzdem gespalten.

GapSix via Steam: „Nein, ich glaube nicht, dass ich das tun werde.“ – die Antwort des Spielers auf die Challenge, das Spiel zurückzugeben

p0fuduk via Steam: „Roblox hat gruseligere Spiele.“

Elle TGC via Steam: „Es ist zwar eine Herausforderung, aber es macht keinen Spaß. Es ist einfach zu schaffen, aber das Spiel ist nicht im Geringsten gut. […] Außerdem ist es viel zu laut und es gibt keine Lautstärke-Optionen.“

TRIGEN via Steam: „Das Spiel ist gut und hat ein spaßiges Konzept, um das Ende in 2 Stunden zu erreichen. Ich werde es wahrscheinlich nicht einmal zurückerstatten, ich will diesen Entwickler unterstützen.“

Was haltet ihr von der Idee, ein Spiel mit der Herausforderung zu entwerfen, es in weniger als 2 Stunden durchzuspielen, um es erstatten zu lassen? Werdet ihr versuchen, dem Labyrinth zu entkommen?

Roguelites sind ebenfalls Titel, die ihre Spieler vor schwierige Herausforderungen stellen und dadurch eine eigene Fan-Base besitzen. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus erklärt euch sogar, weshalb er richtig vernarrt in das Genre ist.

