Wie viele Spiele in eurer Steam-Bibliothek habt ihr überhaupt gespielt?

Das Sonnenwende-Event in Destiny 2 startet heute, am 19. Juli 2022. Ein neuer Trailer stimmt schonmal auf das neue Event ein.

So könnt ihr abstimmen: In dem Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr eure Stimme abgeben und uns erzählen, wie viele Spiele aus eurer Steam-Bibliothek ihr tatsächlich schon mal gespielt habt. Als „gespielt“ gelten die Games, in die ihr mindestens 2 Stunden Spielzeit investiert habt.

Steam bietet seinen Usern die Möglichkeit, zahllose Spiele in ihren Bibliotheken zu besitzen. Wie viele Games in eurer Sammlung habt ihr schon mal angefasst?

Insert

You are going to send email to