Unser neues Kommentar-System wird immer weiter ausgebaut und hat jetzt mehrere Funktionen bekommen. Neben einer Übersicht über alle eure Kommentare gibt es nun auch Benachrichtigungen und einen Community-Feed.

Moment, es gab ein neues Kommentar-System? Genau, wir haben uns vor einigen Wochen von Disqus getrennt. An seiner Stelle kam ein neues Kommentar-System, das komplett in die MeinMMO-Seite integriert ist.

Es brachte mit sich diverse Vorteil, wie zum Beispiel mehr Kontrolle über die angezeigte Werbung und verschiedene Funktionen. Vor allem aber können wir dieses Kommentar-System nun immer weiter ausbauen und neue Features bringen, die ihr als Vorschläge einreichen könnt. Die ersten dieser Features sind jetzt online

Wir bekommen ein eigenes Kommentar-System auf MeinMMO – Das müsst ihr wissen

Juhu, die Übersicht ist da!

Wo kann ich meine Kommentare sehen? Alle neue Funktionen, die gestern online gingen, findet ihr in eurem Profil. Im Subpunkt „Aktivität“ gibt es jetzt eine Übersicht über alle eure Kommentare mit Verlinkungen, die direkt zur dazugehörigen Diskussion führen.

Die Übersicht über Kommentare war eine Funktion, die sich viele von euch gewünscht hatten. Wir haben sie aber noch etwas weiter ausgebaut. Ihr habt zum Beispiel die Option bestimmte Kommentare zu favorisieren. Auf die Weise könnt ihr sie schneller erreichen, indem ihr auf den „Favoriten“-Subpunkt geht.

So funktionieren Benachrichtigungen: Ihr könnt außerdem nun einsehen, wenn jemand auf eure Kommentare unter Artikeln geantwortet hat. Wenn ihr in eurem Profil dann auf den Subpunkt für die Benachrichtigungen geht, wird euch eine Liste der User angezeigt, die auf eure Kommentare geantwortet haben.

Ein Klick darauf führt euch dann direkt zu der entsprechenden Diskussion.

Im Profil könnt ihr auch verwalten, ob die Benachrichtigungen als gelesen oder ungelesen markiert werden. Wenn ihr die Benachrichtigungen nicht löscht, könnt hier auch eure gesamte Konversations-Timeline mit anderen Usern anschauen, indem ihr einfach in der History zurück blättert.

Gibt’s noch was Neues? Es gibt jetzt außerdem einen Community-Feed, den ihr ebenfalls in eurem Profil finden könnt. Auf der Community-Seite könnt ihr dann ganz bequem nachschauen, was aktuell auf MeinMMO los ist.

Wo wird gerade viel diskutiert? Hat der Autor, den ich gerne lese, gerade einen neuen Artikel verfasst? Ihr könnt auch direkt im Feed auf die Artikel und Kommentare antworten, ohne sich lange durch die Seite klicken zu müssen.

Wenn ihr die Posts in eurem Community-Feed nicht haben wollt oder sie für euch vielleicht nicht interessant sind, könnt ihr sie auch einfach entfernen. Das hilft euch auch dabei, bessere Übersicht über eure Timeline zu behalten.

Habt ihr weitere Anregungen und Vorschläge für unser Kommentar-System? Schreibt sie uns unter den Artikel und wir werden sie uns anschauen.