MediaMarkt: Die 9 besten Gaming-Angebote zu Black Friday

Für wen ist die Tastatur geeignet? Wer nach einer kompakten Tastatur im Tenkeyless-Stil und mechanische Tasten sucht, der wird bei der Corsair K63 fündig. Diese gibt es sowohl in einer Variante mit und einer Variante ohne Kabel. Für Gamer ist vor allem das Tenkeyless-Design praktisch, denn dieses verzichtet auf den Nummernblock. Ihr habt so mehr Platz auf dem Schreibtisch.

Für wen ist die Maus geeignet? Wenn ihr nach einer guten Gaming-Maus, die eine Vielzahl an Tasten bietet und gut verarbeitet ist, sucht, dann solltet ihr euch die Scimitar von Corsair ansehen. Mit den vielen Tasten ist die Maus vor allem für MMO-Spieler geeignet, die viele Tasten benötigen. Dank „Key Slider“-System von Corsair könnt ihr die 12 Seitentasten in ihrer Höhe beliebig einstellen.

Für wen ist die Maus geeignet? Die Viper Ultimate von Razer stellt im Bereich der Wireless-Mäuse das absolute Highend dar. Dementsprechend hoch ist aber auch der Preis der Gaming-Maus. Solltet ihr nach einer hervorragenden Wireless-Maus suchen, weil ihr auf Kabel verzichten wollt, und scheut nicht die hohen Anschaffungskosten, dann führt wohl kein Weg an der Razer Viper Ultimate vorbei. Ebenfalls eine Maus, die ihren Weg in unsere Bestenliste für Shooter-Mäuse geschafft hat.

Worum geht dieser Artikel? In unserem Artikel stellen wir euch Gaming-Mäuse, Tastaturen und Headsets vor, die ihr euch ansehen solltet, wenn ihr nach neuer Hardware für euren PC sucht. Dazu haben wir uns Reviews, Kritiken und Nutzerbewertungen zu den Produkten angesehen. An den entsprechenden Stellen haben wir euch unsere eigenen Kaufberatungen verlinkt.

