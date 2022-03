31-Jähriger Mann gibt 53.000 € Covid-Hilfe für Pokémon-Karte aus – Geht für Jahre ins Gefängnis

Im August 2020 hat ein 31-Jähriger Mann in den USA 85.000 $ (etwa 77.895 €) Covid-Hilfe erhalten, sich aber für das Geld eine Karte des Sammelkartenspiels Pokémon gekauft. Jetzt hat ihn ein Gericht zu einer Geldstrafe von 10.000 $ (9.164 €) und 36 Monaten Bundes-Gefängnis verurteilt. Die Karte ist auch weg. Sie war ohnehin ein schlechtes Investment.

Warum hat der Mann so viel Geld bekommen? Wie die New York Times meldet, hatte der Mann aus dem US-Bundesstaat Georgia angegeben, er leite ein kleines Unternehmen für „Unterhaltungs-Dienste“ und beschäftige 10 Angestellte. Er bezifferte seinen Umsatz auf etwa 235.000 $ (215.000 €) in 12 Monaten.

Doch wie die Ermittler später sagten, gab es kein solches Geschäft. Der Mann hatte sich das Geld erschlichen.

Das ist die Strafe: Der Mann hat sich im Oktober 2021 den Vorwürfen gegenüber schuldig bekannt (via justice.gov):

Jetzt wurde er verurteilt:

er muss 3 Jahre Haft in einem Bundesgefängnis absitzen

dazu muss er eine Geldstrafe von 10.000 $ zahlen

er muss die vollen 85.000 $ Covid-Hilfe, die er erhalten hat, zurückzahlen

nach der Haftstrafe steht er noch 3 Jahre unter Aufsicht

Das passiert mit der Karte: Um seine Strafe zu bezahlen, hat er die vorher gekaufte Pokémon-Karte aufgegeben. Die wird jetzt von den Behörden versteigert; das Geld geht in den Topf zurück.

Für die Behörden war der Fund einer solchen Karte ein neues Szenario. Normalerweise werden bei derlei Betrügereien Goldbarren, Yachten oder Luxus-Autos beschlagnahmt, aber keine Pokémon-Karten. Man konnte daher den Wert nicht abschätzen und musste sich erstmal einen Experten suchen, um den Wert der Karte zu ermitteln, wie ein Staatsanwalt der Times sagt.

Das Pokémon Charizard (dt. Glurak) tauchte in Videospielen das erste Mal 1996 auf. Es ist eine Weiter-Entwicklung des Start-Pokémon Glumanda.

Die falsche Karte gekauft, als der Markt die höchsten Preise aufrief

Was war das überhaupt für eine Karte? Der Mann hatte sich eine Sammelkarte des Pokémon Glurak in der Shiny-Version der First Edition für rund 58.000 $ (umgerechnet etwa 53.000 €) gekauft. Die Karte stammt aus dem Jahr 1999. Wie ein Pokémon-Experte sagt, sei das die begehrteste Karte in Pokémon überhaupt.

Allerdings war die Karte nicht ganz perfekt. Sie bekam nur eine Bewertung von 9,5 von 10 möglichen Punkten. Solche Sammelkarten werden nach ihrem Zustand bewertet. Eine 10 ist so wie „frisch aus der Packung, perfekt“, eine 9.5 zeigt schon minimale Gebrauchsspuren.

Die Karte war daher für 53.000 € überteuert, wie der Experte erklärt. Nur die „perfekten 10er“ sind wirklich wertvoll, weil sie so selten sind. Eine solche „Mint“-Karte eines Shiny Charizard gehe schon mal für über 300.000 $ bei einer Auktion weg – die Karte, sich der Betrüger holte, war für den Preis aber überteuert.

Wie der Pokémon-Experte sagt, habe der Mann die Karte damals gekauft, als die Preise für Karten explodierte, jetzt habe sich der Markt wieder deutlich abgekühlt. Wenn ihm jemand frage, würde er der Bundesregierung raten, die Karte erstmal zu halten und auf höhere Preise zu warten.

