LoL: Mit dem nächsten Patch nimmt Riot den Profis ihre Lieblingstaktik 

Am 19.05.2024 endete die MSI 2024 in League of Legends. In dem Turnier konnten sich die Teams für die Worlds 2024 qualifizieren. Das Turnier war auch gespickt von einer Strategie, die in fast jedem Spiel benutzt wurde. Doch das will Riot in Zukunft ändern.

Was ist Lane-Swapping?

LoL hat im Kern eine feste Struktur der Lanes

Einer Top, einer Mid, einer im Jungle und zwei auf der Botlane

So startet eigentlich jedes Spiel in LoL

Lane-Swapping bezeichnet dabei die Strategie, mitten im Match Lanes zu tauschen

In der Regel tauscht der Toplaner mit den beiden Spielern auf der Botlane

Profis machen Lane-Swaps, damit man einen Gold – oder Objectiv-Vorteil bekommt oder damit schlechte Match-Ups ausgeglichen werden. Wenn beispielsweise ein ADC in der Laning-Phase keine Chance hat, kann er mit der Toplane tauschen, um dort entspannt zu farmen.

Gleichzeitig kann sich ein ADC aber auch nach dem ersten Botlane-Turm den Toplane-Turm schnappen, um den eigenen Goldvorsprung zu erhöhen. Ein anderer Aspekt sind natürlich auch Objectives. Man kann die Lanes tauschen, um Dominanz für den Herald oder den Drachen aufzubauen.

Diese Strategie ist in der aktuellen Profi-Meta ein ständiger Begleiter. Das sieht man auch in der aktuellen MSI, in der der Weltmeister T1 seine Probleme hatte: LoL: Einen Tag, nachdem Faker die Europäer aus dem MSI 2024 gekickt hat, muss der Weltmeister selbst die Koffer packen

Es passieren zu viele Lane-Swaps

Warum will Riot die Strategie abschwächen? RiotPhroxzon hat auf x.com angekündigt, dass man Lane Swaps abschwächen möchte, da man findet, dass diese Strategie besser ist, als man es möchte. Zwar will man die Lanes-Swaps nicht gänzlich unbrauchbar machen, da es für den Zuschauer durchaus spannend sei. Doch die Strategie jedes Match zu sehen, sei zu viel.

Wenn man sich die Meinungen auf Reddit zu Lane-Swaps anschaut, dann merkt man, wie unbeliebt die Strategie aus einer Zuschauersicht geworden ist.

Bgndrsn: Die Leute scheinen zu vergessen, dass es diese Meta schon vor Ewigkeiten bei den Profis gab und sie es abgeschafft haben, weil es unglaublich langweilig zum Zugucken war.

MazrimReddit: Das letzte Mal, als dies der Fall war, hat es dazu geführt, dass in den ersten 20 Minuten eines Spiels nichts passiert ist.

ColbyCovingtonisgoat: Ihr wollt 2 2v1 Lanes sehen, in denen die Topplaner nur spielen, um hinter ihrem Turm XP zu bekommen?

In den meisten Matches ist die Strategie vor allem für den ADC da, damit er eben den Goldvorteil bekommt und so schnell wie möglich Snowballen kann. Der Toplane beißt meistens in den sauren Apfel und hat die schwierigere Lane, auch wenn es mit Champions wie Yorick Gegenbeispiele gibt.

Türme sollen länger stehen

Wie werden Lane-Swaps abgeschwächt? Im genannten Post von RiotPhroxzon nennt er schon die Möglichkeit, dass man das Gold für den ersten Turm und allgemein die Verteidigung der Türme stärkt. Spideraxe berichtet auf x.com, dass auf dem Testserver die Damage Reduction der Türme in den ersten 5 Minuten von 50 % auf 75 % angehoben wird. Dadurch wird es länger dauern, im Early Game einen Turm zu zerstören.

Der nächste Patch erscheint voraussichtlich am 30.05.2024. Welche Änderungen noch dazu kommen, werden wir in den nächsten Wochen lernen. Was haltet ihr von Lane-Swaps? Findet ihr es langweilig oder eine valide und spannende Strategie? Schreibt es uns in die Kommentare. Der nächste Champion scheint geleakt worden zu sein: Neuer Champion „Aurora“ in League of Legends wurde geleakt