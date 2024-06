Das neue „Life is Strange“ hat einen großen Haken: „Das ist so widerlich für ein solches Spiel“

Das neue Life is Strange sieht gut aus – doch eine Sache trübt die Vorfreude. Denn wer keine Spoiler will, muss tief in die Tasche greifen.

Eine der großen Ankündigungen der letzten Tage war die Ankündigung eines neuen Ablegers der „Life is Strange“-Reihe. Mit dem Titel „Double Exposure“ sehen wir, was aus Max Caulfield geworden ist und wie sie einmal mehr von ihren Kräften Gebrauch machen muss.

Doch eine Diskussion überschattet die Ankündigung des Spiels in der Community. Denn Square Enix bietet eine besonders teure „Ultimate Edition“ an, mit der man einen Teil des Spiels vorab spielen kann – und dem Rest der Fans damit das Erlebnis ruinieren könnte.

Was ist das Problem? Wer stolze 80 € auf den Tisch legt (30 € mehr als der Normalpreis des Spiels), der erhält nicht nur zusätzliche Inhalte wie eine weitere Quest, sondern auch ganze 2 Wochen früheren Zugang zu den ersten beiden Story-Kapiteln des Spiels.

Life is Strange erzählt seine Geschichte nämlich in Episoden – veröffentlicht diese allerdings zeitgleich. Nur wer die teure Version kauft, erlebt eine episodische Veröffentlichung wie damals beim ersten Life is Strange, mit einer Pause von 2 Wochen dazwischen.

Warum ist das nicht gut? Die „Life is Strange“-Reihe ist in erster Linie eine Story-Erfahrung. Egal um welchen Ableger der Serie es geht, die Handlung und Dramatik stehen im Vordergrund des Spiels und machen den großen Reiz aus.

Der Vorwurf ist hier: Square Enix will die langjährigen Fans dazu „indirekt zwingen“, sich die teure Version zu verkaufen. Nur damit können Fans die episodische Veröffentlichung des damals ersten Teils noch einmal erleben und müssen nicht zwei Wochen lang das Internet im Grunde meiden, um keinen Spoilern ausgesetzt zu sein.

Gerade die langjährigen, treuen Fans dürften sich genötigt fühlen, hier tiefer in die Tasche zu greifen, um das Spielerlebnis nicht durch Spoiler zu gefährden.

Der erste Teil von Life is Strange hat für viele noch heute einen hohen Stellenwert – genau diese Nostalgie will man offenbar finanziell anzapfen.

So diskutiert die Community: In der Community von Life is Strange wird diese Praxis von Square Enix extrem kritisch gesehen. In den sozialen Medien wie Reddit oder X wird darüber aufgebracht diskutiert.

„Ich LIEBE Life is Strange, aber ein 30€-Upgrade für 2 Wochen Vorabzugang ist einfach nur eine Schande. Wenn du keine Spoiler willst, musst du also 30 € extra Zahlen. Zur Hölle damit.

Ihr Leute bei Life is Strange und Square Enix habt doch den Verstand verloren …“ – Steven Korkowsky auf X

Worauf ich mich nicht freue, ist die Anreize für Leute, sich die Ultimate Edition zu kaufen, um zwei Wochen früher die ersten beiden Kapitel spielen zu können.

Das ist so widerlich für ein solches Spiel.“ – Tyler Miller auf X

Die meisten scheinen allerdings auch der Ansicht zu sein, dass ein Early Access von wenigen Tagen wohl okay wäre – doch 2 Wochen sind eine so lange Zeit, dass es nahezu unmöglich ist, Spoilern im Internet aus dem Weg zu gehen.

Worum geht es in Life is Strange: Double Exposure? Im neusten Teil der „Life is Strange“-Reihe kehrt man an die Anfänge des Spiels zurück – nämlich zur ersten Protagonistin Max Caulfield. Diese ist inzwischen ein wenig älter geworden und hat sich gänzlich der Fotografie gewidmet. Doch eines Nachts wird eine gute Freundin von Max plötzlich ermordet. Obwohl sie ihre Kräfte nie wieder verwenden wollte, konzentriert sich Max und reißt damit die Realität entzwei. Es gibt nun zwei unterschiedliche Zeitlinien – eine in der ihre Freundin noch lebt und eine, in der sie bereits tot ist.

Durch Detektivarbeit und schwere Entscheidungen in beiden Zeitlinien will Max den Mordanschlag verhindern – und dabei mehr als nur ein Leben retten.

Freut ihr euch auf das neue Life is Strange? Was haltet ihr von dem Vorab-Zugang? Ein toller Bonus für die Ultimate Edition oder einfach eine Frechheit bei einem Spiel, das so einen großen Wert auf die Story legt? Life is Strange hatte in den letzten Monaten und Jahren ohnehin einige unschöne Skandale – so gab es einen Entwickler, der Nazi-Symbolik ins Spiel schmuggeln wollte.