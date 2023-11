Koop-Spiel für 10 € ist jetzt das meistverkaufte auf Steam, überholt sogar Counter-Strike 2 und Cyberpunk 2077

Ob auch die Zeit der Veröffentlichung eine Rolle an dem großen Erfolg gespielt hat, lässt sich dabei nur vermuten. Nahe könnte es jedoch liegen, dass gerade in der kalten Jahreszeit viele Spieler Koop-Spiele nutzen, um ihre Kontakte zu pflegen.

Lethal Company scheint also genau den Geschmack der Spieler zu treffen und bedient sich an vielen Features, die bei Spielern aktuell beliebt sind. Als kooperatives Horror-Spiel mit altmodischer Grafik und einem ganz eigenen Charme trifft es genau den Kern der Zeit.

Dead by Daylight erlaubt dem neusten Killer das, was bisher nur Überlebende durften

Dass Lethal Company es als Spiel eines einzelnen Entwicklers gerade in diesem Jahr so schnell an die Spitze der Steam-Charts geschafft hat, wirkt auf den ersten Blick ziemlich überraschend. Immerhin hat das Jahr 2023 schon große Titel wie Diablo IV , Starfield und Baldurs Gate 3 hervorgebracht.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to