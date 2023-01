Eine kleine Änderung an der Xbox empört US-Politiker: „Sie wollen euch eure Xbox wegnehmen!“

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Deswegen halten auch viele Personen die Aufregung der Politiker für unangebracht. Denn eine Einstellung bedeute noch lange nicht, dass man irgendwen zu irgendetwas zwingen wolle. Vielmehr sei es sogar etwas Gutes, dass man so eine Option angeboten bekomme. Und die wenigsten Gamer würden ohnehin ihr System 24 Stunden am Stück laufen lassen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So twitterte etwa der Senator Ted Cruz bereits am 23. Januar 2023: “Erst Gasherde, dann Euer Kaffee, jetzt haben sie es auf Eure Xbox abgesehen.” Damit bezog er sich auf eine Äußerung der US-Kommission für die Sicherheit von Konsumgütern (Consumer Product Safety Commission, CPSC) über die Gesundheitsschäden von Gasherden.

Warum empören sich jetzt Politiker? Für viele Politiker erweckt die Ankündigung die Vorstellung, dass Microsoft den Gamern ihre Konsole “wegnehmen” wolle. Viele stellen das auch mit anderen Konsumgütern wie Kaffee oder auch Waffen gleich und sehen das als Eingriff in ihre Selbstbestimmung. Man dürfe bestimmte Dinge nicht mehr verwenden, weil sie für die Umwelt oder andere Menschen einen Nachteil hätten. Eine Diskussion, die in den USA derzeit immer häufiger aufgegriffen wird.

Wir sind nicht nur für die Kohlenstoffemissionen verantwortlich, die bei der Herstellung und dem Vertrieb unserer Produkte entstehen, sondern auch für die Emissionen, die bei der Nutzung unserer Produkte in den Wohnungen unserer Fans entstehen. Die Art und Weise, wie wir unsere Hard- und Software so gestalten, dass sie effizienter und für erneuerbare Energien optimiert ist, kann also einen großen Einfluss haben.

Diese Änderung hatte man im Zusammenhang mit der „Zero Waste“-Politik der Firma vorgestellt. Denn bis 2030 will Microsoft keine zusätzlichen Emissionen in die Luft pusten.

Microsoft hat eine Änderung der Xbox vorgestellt. Doch davon sind nicht alle begeistert. Einige US-Politiker befürchten, dass man den Leuten gleich ihre geliebte Konsole nehmen würde. Was steckt hinter der Empörung und was ist das für eine Änderung?

Insert

You are going to send email to