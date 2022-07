Kingdom: The Blood ist ein neues MMORPG, das sich gerade in der Entwicklung befindet. Es basiert auf der Netflix Serie „Kingdom“ und bietet actionreiches, blutiges Zombie-Gameplay. Die Entwickler zeigen ein erstes Video.

2021 erschien der erste Trailer, in dem das MMORPG Kingdom: The Blood angekündigt wurde. Jetzt zeigen die Entwickler Action Square erstmalig, wie das Gameplay aussieht. Allerdings benennen sie das Video als „work in progress“.

Das Video zeigt zunächst einen PvP-Kampf, in dem ein Samurai und ein Axtkämpfer aufeinander einprügeln. Realistisch aussehendes Blut spritzt bei jedem Treffer. Danach trifft der Samurai in einer brennenden Straße auf zahlreiche Zombies, denen er mit flinken Schnitten die Köpfe abschlägt.

Weiter geht es mit noch mehr Zombies und noch mehr PvP. Am Schluss des Trailers seht ihr Ausschnitte aus der Welt, in der Kingdom: The Blood spielt.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Manueller Kampf, kein Auto-Play

Die Kämpfe sind actionreich und Auto-Play gibt es nicht, weder in der PC-, noch in der Mobile-Version. Manueller Combat ist ein wichtiger Teil von Kingdom: The Blood. 7 weitere MMORPGs mit Action-Combat findet ihr hier.

Die Entwickler outen sich als Fans von Souls-like Spielen, wie Dark Souls und Elden Ring. Elemente dieser Spiele wollen sie in Zukunft in ihr MMORPG integrieren.

Welche Inhalte bietet das Spiel noch?

Die Zombies kommen erst nachts heraus, wenn die Temperaturen niedrig sind.

Im Kampf gibt es nur drei Attacken: Basis-Angriff, Spezial-Angriff und Konter. Ihr könnt die Attacken aber miteinander kombinieren.

Das User Interface soll möglichst simpel gehalten werden, damit es auch auf Handydisplays gut spielbar ist.

Die Story besteht momentan aus 10 Kapiteln, die je in 4 Abschnitte unterteilt sind. Damit decken sie Staffel 1 und 2 der Serie ab.

Es gibt verschiedene Charaktere, die aber alle eine feste Waffe tragen.

Zombies reagieren auf den Geruch von Blut. Steht ein Spieler nach einem Kampf zu lange neben dem toten Feind, könnten Zombies angelaufen kommen.

Für wen eignet sich das Spiel? Ansprechend ist das MMORPG sicherlich für Fans der Serie Kingdom. Aber auch ohne die Serie gesehen zu haben, könnte das Spiel spannend werden. Es richtet sich generell an Zombie-Fans, die gern actionreiche Kämpfe erleben und kein Problem damit haben, Blut auf ihrem Bildschirm zu sehen.

Fans von MMORPGs, die etwas Abwechslung beim Setting brauchen, sind in Kingdom: The Blood ebenfalls gut aufgehoben. Das MMO bietet etwas völlig anderes, als die immer wiederkehrenden Fantasy-Settings.

Wann erscheint Kingdom: The Blood? Es gibt noch kein Zeitfenster, in dem das Spiel erscheinen soll. Sehr wahrscheinlich nicht mehr im Jahr 2022.

Was wir wissen, ist es, dass die Entwickler planen, das MMORPG global zum selben Zeitpunkt zu releasen.

Was haltet ihr von der Idee, aus Kingdom ein MMORPG zu machen? Habt ihr die Serie gesehen, bzw. davon gehört? Werdet ihr das MMORPG anzocken, wenn es erscheint? Oder sind außergewöhnliche Settings nichts für euch und ihr bleibt bei euren Fantasy-Lieblingen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Ihr mögt keine festgelegten Klassen in MMORPGs?