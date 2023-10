Für seine Rolle in The Wolf of Wall Street akzeptierte Schauspieler Jonah Hill den Mindestlohn, um in dem sagenhaften Film mitzuspielen. Er wäre sogar bereit gewesen, noch mehr zu opfern.

Wer ist Jonah Hill?

Jonah Hill ist seit zwei Jahrzehnten als Schauspieler tätig und spielte in vielen Filmen wie Don’t Look Up, Superbad und War Dogs mit

Er hatte viele Sprechrollen in Animationsfilmen, darunter The LEGO Batman Movie und Drachenzähmen leicht gemacht 2

Schon vor seinem Auftritt in The Wolf of Wall Street war er in größeren Filmproduktionen wie Moneyball und 21 Jump Street zu sehen

Das sagt Jonah Hill zu seiner Gage in Wolf of Wall Street: Der Schauspieler hatte auch vor The Wolf of Wall Street eine beachtliche Karriere hinter sich. Umso erstaunlicher ist es, dass er den Mindestlohn akzeptiert hat, um in dem Film mitzuspielen.

In der „The Howard Stern Show“ verriet der Schauspieler, dass er nicht einmal gezögert hat, den Vertrag zu unterschreiben (via hollywoodreporter.com):

Sie haben mir so wenig Geld wie möglich geboten. Das war ihr Angebot. Ich habe gesagt, dass ich die Papiere heute Abend unterschreiben werde, faxt mir die Papiere heute Abend. Ich will sie heute Abend unterschreiben, bevor sie ihre Meinung ändern. Jonah Hill, The Howard Stern Show

Hill hätte sogar unter noch schlechteren Bedingungen die Zusammenarbeit akzeptiert. Er bereut seine Entscheidung keineswegs:

Ich würde mein Haus verkaufen und [Scorsese, Regisseur und Drehbuchautor des Films, Anm. d. Red.] all mein Geld geben, um für ihn zu arbeiten. Ich hätte alles auf der Welt getan. Ich würde es in einer Sekunde wieder tun. Jonah Hill, The Howard Stern Show

In The Wolf of Wall Street spielt Jonah Hill einen Börsenmakler in den 1980er Jahren. Einen passenden Trailer haben wir euch hier eingebunden:

Jonah Hill bekam 60.000 $ – Di Caprio 10 Millionen $

Handelt es sich dabei um den Mindestlohn? Jonah Hill bekam für The Wolf of Wall Street 60.000 $. Tatsächlich handelt es sich für den Drehzeitraum von sieben Monaten um den Mindestlohn, den die Screen Actors Guild (SAG) vorschreibt.

Jonah Hill hat zum damaligen Kurs also „nur“ rund 44.000 Euro für sieben Monate Arbeit erhalten. Hollywood-Star Leonardo DiCaprio musste sich dagegen nicht mit einem so kleinen Taschengeld abgeben – er strich 10 Millionen Dollar für die Arbeiten am Film ein (via statisticbrain.com).

Was ist die SAG?

Dabei handelt es sich um die Schauspielergewerkschaft, die für den aktuellen Streik der Schauspieler verantwortlich ist.

Seit dem 13. Juli 2023 streikt die SAG-AFTRA in den USA für bessere Arbeitsbedingungen, besonders für unbekannte Schauspieler.

The Rock hat für streikende Schauspielkollegen gespendet, damit sie über die Runden kommen.

Der Streik der Drehbuchautoren konnte mittlerweile gelegt werden, der Streik der Schauspieler hält allerdings weiterhin an (via moviepilot.de).

Der Film hat laut Box Office Mojo Einnahmen von 406,9 Millionen US-Dollar erzielt. Das Budget lag bei “nur” rund 100 Millionen US-Dollar. Deshalb konnte das Team nicht jedem Schauspieler so eine hohe Gage wie Leonardo DiCaprio anbieten.

Doch der Film wird dafür gesorgt haben, dass Jonah Hill auf der Karriereleiter weiter aufsteigen konnte. Er verhalf unter anderem auch Schauspielerin Margot Robbie zu einem größeren Erfolg:

