Während ihr auf „Barbie“ wartet, könnt ihr Margot Robbie in einer ihrer ikonischsten Rollen auf Netflix sehen

Mit „Barbie“ kommt diesen Sommer ein neuer Film mit Margot Robbie in die Kinos. Wer sich die Wartezeit bis dahin vertreiben möchte, kann die Schauspielerin auf Netflix in einer ihrer bekanntesten Rollen sehen.

Margot Robbie ist eine australische Schauspielerin, die gerade in Hollywood sehr gefragt ist. Zu ihren bekannten Filmen zählen „The Wolf of Wall Street“ (2013) oder „Tonya“ (2017).

Doch von vielen Fans wird sie vor allem als Superschurkin Harley Quinn gefeiert. Die Figur stammt aus dem DC-Universum. In den Comics startete sie als eine ehemalige Psychiaterin, die zur Begleiterin und Love Interest vom Joker wurde.

Hier seht ihr einen Trailer zu Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn:

Harley Quinn als starke Protagonistin

Ihren ersten Auftritt als Harley Quinn hatte Margot Robbie in dem Antiheldenfilm „Suicide Squad“ (2016.) Hier gab es jedoch Diskussionen in der Community darüber, wie die Figur dargestellt wurde.

Man warf etwa vor, die Filmmacher hätten den tragischen Hintergrund von Harley Quinn einfach übergangen – stattdessen hätte man sie auf plumpe Weise sexualisiert. Die Kollegen von Moviepilot urteilten sogar, der Film habe den Hype um Harley Quinn gar nicht verdient.

Doch mit Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn bekam die Figur unter der Regie von Cathy Can eine Art Remake. So geht die Antiheldin aus der Trennung mit Joker als eine selbstbestimmte Hauptfigur hervor, die nun ihr eigenes Abenteuer erlebt und vielschichtigere Facetten von sich zeigt.

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn (2020) könnt ihr aktuell auf Netflix anschauen.

Worum geht es in Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn? Nach der Trennung von Joker findet Harley Quinn eine neue Gruppe an Superhelden, der sie sich anschließt. Gemeinsam mit Black Canary, Huntress und The Question kämpfen sie gegen den Schurken Black Mask.

Wann kommt Margot Robbies neuer Film? Barbie wird am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos starten. Neben Margot Robbie in der Hauptrolle wird Ryan Gosling als Ken zu sehen sein. In dem Film wird die Puppe aus ihrer Heimat verstoßen und gelangt daraufhin in die reale Welt.

Neu im Kino läuft aktuell auch ein Film zu einem beliebten Marvel-Helden, der sogar Batman überholte: „The Dark Knight“ wurde als bester Superheldenfilm der Geschichte entthront – Kinogänger auf der ganzen Welt feiern neuen König