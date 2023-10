In EA FC 24 suchen Spieler vergeblich einen schwachen Bronze-Spieler – Warum wollen den alle?

Masters of the Universe kehrt 2024 mit einer neuen Serie zurück und macht im Trailer Hoffnung auf mehr Action des beliebten Helden.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was haltet ihr von den Evolutions? Welche Spieler entwickelt ihr weiter? Erzählt es uns in den Kommentaren.

In der Community merken einige schon an, er sei gerade die wohl seltenste Karte im Spiel. Manche erwarten nun, dass er möglicherweise ein Price-Range-Update bekommt, also für mehr als 10.000 Münzen verkauft werden kann. Dann wäre es denkbar, dass die Karte etwas länger als nur ein paar Sekunden auf dem Markt ist – aber eben auch teurer.

Spieler verzweifeln an Mainoo: Starke Aussichten also für Spieler, die die Karte im Verein haben. Doch für alle anderen ist die Mainoo-Evolution nur schwer umsetzbar, da man viel Glück braucht, Mainoo auf dem Markt zu bekommen.

Das ist der Grund: Im neuen Evolutions-Feature kann man bestimmte Karten in seinem Verein verbessern. Und mittlerweile haben Spieler herausgefunden, was für eine starke Version von Mainoo man bekommen kann, wenn man ihn dafür verwendet.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Mit einem Gesamtwert von 62 ist seine Mittelfeld-Karte im Vergleich zu anderen Spielern noch sehr schwach bewertet, seine Stats sind alle nicht besonders hoch. Es ist keine Karte, die man in vergangenen FIFA-Teilen in Ultimate Team gespielt hätte.

In EA FC 24 sieht seine Karte so aus:

In EA FC 24 ist Kobbie Mainoo gerade extrem gefragt, trotz seiner eigentlich schwachen Werte. Was ist da los?

Insert

You are going to send email to