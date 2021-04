Im Mai geht es für MMORPG-Fans so richtig los

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr etwas Spannendes diese Woche erlebt? Oder haben wir etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare.

Die Diskussion der Woche : Was denkt ihr eigentlich über MMORPGs, die sowohl ein Abomodell nutzen, als auch einen Cash-Shop? Verratet es in unserer Umfrage: MMORPGs mit Abo-Pflicht und Cash-Shop – Wie findet ihr das?

Der Aufreger der Woche : Amazon hat die Arbeit an dem Herr der Ringe-MMO eingestellt . So soll es vertragliche Probleme zwischen Amazon und dem chinesischen Riesen Tencent gegeben haben. Über 72 Kommentare hat der Artikel von unseren Lesern bekommen.

Insert

You are going to send email to