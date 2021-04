MMORPGs mit Abo-Pflicht und Cash-Shop – Wie findet ihr das?

Bei manchen MMORPGs gibt es neben einem monatlichen Abo noch zusätzliche Cash-Shops, in denen Spieler meist kosmetische Sachen erwerben können. Was haltet ihr von solchen Modellen?

Darum geht’s hier: Um sich finanzieren zu können, haben MMORPGs schon zahlreiche Zahlungs-Modelle ausprobiert. Aktuell sind Free2Play-MMORPGs in der Industrie zahlreich vertreten, doch es gibt immer noch eine Handvoll von Spielen, die ein monatliches Abo für ihre Dienste verlangen.

Einige dieser Spiele haben neben dem Abo zusätzlich einen Cash-Shop, in dem meist kosmetische Items angeboten werden. Dazu gehören zum Beispiel Final Fantasy XIV und World of Warcraft. In den Cash-Shops dieser Spiele gibt es ganze Reihen an exklusiven Items, die sonst ingame nicht erhältlich sind und manchmal kosten sie ordentliche Summen Geld.

Die teuersten Mounts in WoW und FFXIV kosten beide etwa 30 €, also mehr als das Doppelte des normalen monatlichen Abos. Entsprechend gibt es immer wieder Kritik an dieser Art von Monetarisierung von Inhalten. Ist es zu viel? Ist es egal?



Die beiden teuersten Mounts aus den Cash-Shops von FFXIV und WoW

Was sagen die Befürworter?

Shops bringen zusätzliches Geld in die Kassen und sorgen dafür, dass das Spiel noch mehr Inhalte liefern kann

Die Items in den Shops sind kosmetisch und optional. Niemand ist gezwungen, sie zu kaufen

Cash-Shops nehmen den Spielern keinen Content weg, der sonst ingame landen würde, sondern bringen eigenen Extra-Content

Was sagen die Gegner?

Man bezahlt bei den Spielen schon ein Abo und sollte daher Zugriff auf alle Inhalte haben

Die kosmetischen Items in den Shops sind manchmal äußerst teuer und kosten weit mehr als das monatliche Abo

Shops würden dafür sorgen, dass dort die besseren kosmetischen Items landen und man im Spiel nur noch schlechte Sachen bekommt

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt eure Wahl in dem Umfrage-Tool weiter unten treffen. Bedenkt dabei, dass ihr nur eine Stimme habt und die Abstimmung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann:

Also, wie sieht’s aus? Was ist eure Meinung zu Cash-Shops in MMORPGs, die ein monatliches Abonnement zum Spielen benötigen? Ist es zu gierig oder ein völlig legitimes Mittel, um mehr Geld zu verdienen? Oder sind euch Echtgeld-Shops eh egal, weil ihr sie nicht nitzt?

Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und viel Spaß beim Abstimmen!

Die 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2021