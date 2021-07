Hype um Waframe: Erweiterung New War sorgt für neuen Spielerzahlen-Rekord auf Steam

Warframe erlebte nach der Ankündigung neuer Inhalte auf der TennoCon 2021 einen Boom, der für zwei Rekorde auf Steam und Twitch sorgte. Das Interesse an dem Spiel ist höher als je zuvor.

Was ist gerade in Warframe los? In der vergangenen Woche feierten die Entwickler von Digital Extremes und ihre Fans die digitale TennoCon, auf der wie gewohnt neue Inhalte für den MMO-Shooter Warframe vorgestellt wurden. Drunter waren:

eine neue Erweiterung

Cross-Save und Crossplay-Features

jede Menge kosmetischer Items und mehr.

Das hat in der Gaming-Community für Aufsehen gesorgt.

Während und nach der TennoCon stellte Warframe gleich zwei neue Rekorde für sich auf. Am 17. Juli, dem Tag der Con, schauten über 550.000 Fans den Ankündigungen in den Streams rund um Warframe auf Twitch zu (via Twitchtracker). Es war die bis dahin höchste Menge der gleichzeitigen Zuschauer für das Spiel.

In den kommenden Tagen wurde auf der zweite Rekord aufgestellt. Auf Steam gab es mit 181.509 gleichzeitigen Spielern einen neuen All-Time Peak. Er brachte Warframe in die Top 10 der am meisten gespielten Games auf Steam, wo es sich nun immer wieder aufhält.

Der starke Anstieg um den 21. Juli herum ist deutlich sichtbar

Es haben also im Vorfeld von New War eine Menge Spieler so richtig Lust auf Warframe bekommen. Die Gesamt-Zahl der an Warframe interessierten Spieler wird noch ein gutes Stück höher sein, da bei SteamCharts die Spieler auf den Konsolen bei Steam nicht berücksichtigt werden.

New War und weitere Inhalte für Warframe

Das wurde angekündigt: Zu den größten Ankündigungen der TennoCon gehört die neue Erweiterung New War. Ihr Release läutet eine neue Ära in Warframe ein, denn nun sind die bösen Sentients im Sonnensystem angekommen und wollen alles Leben vernichten.

Die neue Erweiterung setzt dabei stark auf erzählerische Missionen, die von vielen Cut Scenes begeleitet werden und denen ein komplexes Fortschritt-System zugrunde liegt. Ihr werden in New War außerdem in der Lage sein, neben eurem Tenno auch mehrere andere Charaktere zu spielen. Dadurch könnt ihr die Ereignisse der Story aus verschiedenen Perspektiven betrachten.

Das sieht man zum Beispiel in der dicken 30 Minuten lange Gameplay-Demo, die ihr hier anschauen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das Feature kam bei vielen Spielern gut an. Im Warframe-subreddit wurde der spielbare Charakter KAHL-175 aus der Demo von der dortigen Community mit über 11.000 Upvotes kurzerhand zum absoluten MVP (wertvollster Spieler) und der Legende der TennoCon 2021 ernannt.

Weitere Features und Neuerungen, die angekündigt wurden:

Neue Warframe-Variante Nidus Prime

Ein neues Warframe, das auf der Technologie der Sentiens basiert

Uneingeschränktes Crossplay und Cross-Safe-Features für die verschiedenen Plattformen, auf denen Warframe spielbar ist

Eine Mobile-Version von Warframe für Leute, die gerne unterwegs zocken.

Die großen Updates für Warframe werden ab der Erweiterung New War außerdem gleichzeitig auf allen Plattformen veröffentlicht. Die Konsolen-Spieler werden nicht mehr erst einige Tage warten müssen.

Wann kommen die Updates? Ein genaues Release-Datum für die Erweiterung New War gibt es noch nicht. Sie soll allerdings noch 2021 erscheinen, wir können also relativ bald mit einer Ankündigung rechnen.

Haben die Ankündigungen der TennoCon euch heiß auf Warframe gemacht? Gehört ihr zu den Spielern, die in das Game reingeschaut haben oder hält sich euer Interesse in Grenzen? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Die 10 besten Free-To-Play-Shooter 2021